Матч Украина-Англия – результаты игры

Матч против Англии стал дебютным во главе национальной сборной для Руслана Ротаня

Сборная Украины с поражения начала выступления в квалификации Евро-2024 по футболу. На выезде команда Руслана Ротаня уступила команде Англии — 0:2.

Новини.LIVE рассказывает о результатах матча.

Матч против Англии стал дебютным во главе национальной сборной Руслана Ротаня. К работе с командой действующий тренер украинской "молодежки" был вовлечен в игру против Англии, заменив в должности Александра Петракова.

Результаты матча Украина - Англия.

Англия — Украина 2:0

Голы: Кейн, 37, Сака, 40

Вторая победа в двух матчах позволила Англии закрепиться во главе отборочной группы. В то же время, Украина в режиме реального времени опускается на последнее место в таблице.

Как прошел матч

Хозяева в статусе фаворита захватили инициативу с первых минут поединка. Англия рассчитывала получить пенальти уже на старте встречи, когда Гарри Кейн оказался на газоне после столкновения с дебютантом Украины Александром Сватком. Судья останавливать игру не стал.

Подопечные Саутгейта продолжили наседать на ворота гостей, а Украина выжидала свои случаи за счет контратаковой игры. На 30-й минуте опасно запирал навес Гарри Кейн, который с предела 11-метровой отметки не смог сложиться для удара по воротам Анатолия Трубина.

Кейн наконец-то забил на 37-й минуте. Выиграв единоборство у Александра Караваева, новоиспеченный рекордсмен сборной Англии поразил ворота Украины после навесной передачи от Букайо Сака.

Еще через три минуты счет был удвоен. На этот раз Сака отличился сам, технически избавившись от опеки Николая Матвиенко и нанеся прицельный удар в "девятку" из-за пределов уголовной зоны.

После часа игры Ротань провел сразу три замены: Мудрика, Караева и Миколенко заменили Цыганков, Буяльский и Соболь соответственно.

Замены помогли Украине установить лучший контроль за разворачивающейся на поле игрой, однако не способствовали появлению острых моментов. Матвиенко пришлось перехватывать опасный прострел от соперника, который едва не привел к третьему голу англичан.

Право на первый угловой "сине-желтые" получили за 20 минут до окончания игры. Однако навесная передача Руслана Малиновского оказалась слишком сильной и не нашла ни одного из партнеров.

В конце матча разгромный счет в матче почти установила Англия. Конор Галлагер нанес опасный удар почти с линии вратарской, однако Трубин перевел мяч на угловой. Уже в компенсированное время голкипер "Шахтера" снова вступал в игру после опасного удара Джека Грилиша.

Финальный свисток зафиксировал счёт 2:0. Украина закончила матч без ударов в створ ворот хозяев и берет перерыв в отборе к июньскому "окну".

Защитник сборной Украины по баскетболу Святослав Михайлюк впервые в этом году вышел в стартовой пятерке матча Шарлотт против Далласа в регулярном чемпионате НБА. Баскетболист показал второй лучший результат в команде.