Руслан Ротань дав пресконференцію

Тренер збірної України відповів на питання журналістів

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань виступив на пресконференції перед поєдинком відбірного турніру Євро-2024 з Англією, який відбудеться 26 березня в Лондоні на "Вемблі". Початок в 19:00 за київським часом.

Коментарі тренера збірної в матеріалі Новини.LIVE.

Наставник повідомив, що товариський матч із "Брентфордом" відбувся за закритими дверима через проблеми з організацією продажу квитків та пропуском вболівальників на стадіон.

"Якби всі охочі змогли потрапити на матч, то зібрався би повний стадіон. Була проблема з організацією не лише для нашої асоціації, а й для самого "Брентфорда", який організовував поєдинок. Гра була важливою в плані того, що ми давно не збиралися, мало тренувань проводимо разом. Такі матчі дають можливість краще відчути зв’язки, налагодити взаємодію між ланками", — каже Ротань.

На питання, чи аналізував тренерський штаб попередній поєдинок з Англією — на Євро-2020 та про склад на гру, Руслан Ротань відповів категорично.

"Щодо складу зараз немає сенсу розмовляти. Ми маємо склад у голові, завтра його побачать усі. Що стосується попередньої зустрічі, на Євро, то ми з колегами багато разів її переглядали. Висновки будемо робити, особливо щодо гри під час стандартів. Розуміємо, яка буде атмосфера на "Вемблі". Добре знаємо Англію, яка входить до світової топ-5, як я вже казав. Ми мріємо грати в таких матчах, отримуємо від них задоволення. Завтра в цій прекрасній країні на прекрасному стадіоні з прекрасною командою ми готові показати чудову гру. Будемо битися за результат, який нас буде влаштовувати", — додав тренер.

Щодо поєднання роботи виконувачем обов’язків головного тренера національної збірної України, керманичем молодіжної збірної та "Олександрії" Ротань відповів з позитивом.

"Наразі "молодіжка" додає нам упевненості, це дуже гарний знак. Щодо моєї посади, то завтра матч, я виконую обов’язки головного тренера національної збірної, тому сконцентрований на цій грі. Післязавтра зранку вирушаю в Італію на поєдинок молодіжної збірної. Зараз усі ми, як і вся країна, маємо ситуацію, з якої потрібно вийти. Я не міг відмовитися, коли мене запросили на цю посаду на матч з Англією, — це було б непатріотично з мого боку. Концентруємося на завтрашньому поєдинку", — запевнив фахівець.

До футболістів збірної України перед грою з Англією, яка відбудеться у неділю, 26 березня, на стадіоні "Уемблі", у гості завітали українські діти. Вони разом з родичами та опікунами були вимушені виїхати до Великої Британії через російське вторгнення.

Захисник збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк вперше в цьому році вийшов в стартовій п’ятірці матчу Шарлот проти Далласа в регулярному чемпіонаті НБА. Баскетболіст показав другий кращий результат в команді.