Руслан Ротань дал пресс-конференцию

Тренер сборной Украины ответил на вопросы журналистов

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань выступил на пресс-конференции перед поединком отборочного турнира Евро-2024 с Англией, который состоится 26 марта в Лондоне на "Уэмбли". Начало в 19:00 по киевскому времени.

Комментарии тренера сборной в материале Новини.LIVE.

Наставник сообщил, что товарищеский матч с "Брентфордом" состоялся за закрытыми дверями из-за проблем с организацией продажи билетов и пропуском болельщиков на стадион.

"Если бы все желающие смогли попасть на матч, то собрался бы полный стадион. Была проблема с организацией не только для нашей ассоциации, но и для самого "Брентфорда", который организовывал поединок. Игра была важной в плане того, что мы давно не собирались, мало тренировок проводим вместе. Такие матчи дают возможность лучше ощутить связи, наладить взаимодействие между звеньями", — говорит Ротань.

На вопрос, анализировал ли тренерский штаб предварительный поединок с Англией на Евро-2020 и о составе на игру Руслан Ротань ответил категорически.

"О составе сейчас нет смысла разговаривать. У нас есть склад в голове, завтра его увидят все. Что касается предыдущей встречи, на Евро, то мы с коллегами много раз ее пересматривали. Выводы будем делать, особенно по игре во время стандартов. Понимаем, какая будет атмосфера на "Уэмбли". Хорошо знаем Англию, которая входит в мировую топ-5, как я уже говорил. Мы мечтаем играть в таких матчах, получаем от них удовольствие. Завтра в этой прекрасной стране на прекрасном стадионе с прекрасной командой мы готовы показать замечательную игру. Будем драться за результат, который нас будет устраивать", — добавил тренер.

Относительно сочетания работы исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины, руководителем молодежной сборной и "Александрии" Ротань ответил с позитивом.

"Пока "молодежка" добавляет нам уверенности, это очень хороший знак. Что касается моей должности, то завтра матч, я исполняю обязанности главного тренера национальной сборной, поэтому сконцентрирован на этой игре. Послезавтра утром отправляюсь в Италию на поединок молодежной сборной. Сейчас все все" мы, как и вся страна, имеем ситуацию, из которой нужно выйти. Я не мог отказаться, когда меня пригласили на эту должность на матч с Англией, — это было бы непатриотично с моей стороны. Концентрируемся на завтрашнем поединке", — заверил специалист.

Футболисты сборной Украины перед игрой с Англией, которая состоится в воскресенье, 26 марта, на стадионе "Уэмбли", в гости посетили украинские дети. Они вместе с родственниками и опекунами были вынуждены уехать в Великобританию из-за российского вторжения.

Защитник сборной Украины по баскетболу Святослав Михайлюк впервые в этом году вышел в стартовой пятерке матча Шарлотт против Далласа в регулярном чемпионате НБА. Баскетболист показал второй лучший результат в команде.