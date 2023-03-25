Михайлюк побив свій рекорд сезону

Святослав другий матч поспіль показав хороші результати

Захисник збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк вперше в цьому році вийшов в стартовій п’ятірці матчу Шарлот проти Далласа в регулярному чемпіонаті НБА. Баскетболіст показав другий кращий результат в команді.

Михайлюк відіграв 36 хвилин, за які набрав 13 очок передає сайт Федерації баскетболу України.

У ніч із п'ятниці на суботу відбулися чергові матчі НБА, в якому Шарлотт на виїзді грав із Далласом. Святослав Михайлюк провів на паркеті 36 хвилин і 35 секунд, що є найбільшим показником у команді. За цей час він набрав 13 очок, зробив три підбирання та три передачі. Також Михайлюк допустив п'ять фолів і дві втрати.

Для українця це перший вихід в старті за 15 місяців. В останній раз з перших хвилин баскетболіст виходив на гру ще 28 грудня в складі Торонто на матч проти Кавальєрс. Тоді Михайлюк зіграв 35 хвилин, за які набрав 10 очок і додав 5 підбирань.

Михайлюк відіграв 36 хвилин, за які набрав 13 очок (0/1 двоочкові, 3/5 трьохочкові, 4/5 штрафні), зібрав 4 підбирання, віддав 3 передачі при 2 втратах та 5 фолах. Показник плюс-мінус склав +10.

Для нашого баскетболіста 36 хвилин - рекорд сезону за проведеним часом на паркеті. До цього рекордом було 30 хвилин у матчі проти Пеліканс. За підсумком чотирьох чвертей Шарлотт переміг з рахунком - 117:109.

Which Eric Collins call do you hear with this one? 😂 @MarkWi1liams | @drpepper pic.twitter.com/sBBTISWzgn — Charlotte Hornets (@hornets) March 25, 2023

До цього у ніч із четверга на п'ятницю український баскетболіст теж показав відмінну гру у грі Шарлотт проти Нового Орлеану.

Спортсмен провів на паркеті 29 хвилин і 31 секунду, за які набрав 15 очок, зробив два підбирання та одну передачу. Також Михайлюк зробив два підбирання, припустився одного фолу й однієї втрати. Незважаючи на яскравий виступ українця, Шарлотт програв із великим рахунком - 96:115.

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