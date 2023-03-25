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Михайлюк нарешті на висоті в НБА: українець побив свій рекорд сезону

25 березня 2023 09:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Михайлюк побив свій рекорд сезону
Святослав другий матч поспіль показав хороші результати
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Захисник збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк вперше в цьому році вийшов в стартовій п’ятірці матчу Шарлот проти Далласа в регулярному чемпіонаті НБА. Баскетболіст показав другий кращий результат в команді. 

Михайлюк відіграв 36 хвилин, за які набрав 13 очок передає сайт Федерації баскетболу України.

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У ніч із п'ятниці на суботу відбулися чергові матчі НБА, в якому Шарлотт на виїзді грав із Далласом. Святослав Михайлюк провів на паркеті 36 хвилин і 35 секунд, що є найбільшим показником у команді. За цей час він набрав 13 очок, зробив три підбирання та три передачі. Також Михайлюк допустив п'ять фолів і дві втрати.

Для українця це перший вихід в старті за 15 місяців. В останній раз з перших хвилин баскетболіст виходив на гру ще 28 грудня в складі Торонто на матч проти Кавальєрс. Тоді Михайлюк зіграв 35 хвилин, за які набрав 10 очок і додав 5 підбирань.

Михайлюк відіграв 36 хвилин, за які набрав 13 очок (0/1 двоочкові, 3/5 трьохочкові, 4/5 штрафні), зібрав 4 підбирання, віддав 3 передачі при 2 втратах та 5 фолах. Показник плюс-мінус склав +10.

Для нашого баскетболіста 36 хвилин - рекорд сезону за проведеним часом на паркеті. До цього рекордом було 30 хвилин у матчі проти Пеліканс. За підсумком чотирьох чвертей Шарлотт переміг з рахунком - 117:109.

До цього у ніч із четверга на п'ятницю український баскетболіст теж показав відмінну гру у грі Шарлотт проти Нового Орлеану.

Спортсмен провів на паркеті 29 хвилин і 31 секунду, за які набрав 15 очок, зробив два підбирання та одну передачу. Також Михайлюк зробив два підбирання, припустився одного фолу й однієї втрати. Незважаючи на яскравий виступ українця, Шарлотт програв із великим рахунком - 96:115.

У відбірковому матчі на Євро-2024 збірні Франції та Нідерландів зіграли оновленими складами. Але саме господарі виглядали на голову вище суперника та перевищили кілька досягнень.

Британський важкоатлет Джо Джойс засмучений зривом боксерського поєдинку між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. "Джаггарнаут" закликав чемпіонів залагодити розбіжності та вийти на ринг.

 

 

 

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