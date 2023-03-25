Франція побила рекорди в матчі з Нідерландами

Безліч рекордів для Франції у переможному матчі із Нідерландами
У відбірковому матчі на Євро-2024 збірні Франції та Нідерландів зіграли оновленими складами. Але саме господарі виглядали на голову вище суперника та перевищили кілька досягнень.
Подробиці поєдинку у матеріалі Новини.LIVE.
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За три місяці після ЧС французька національна команда серйозно змінилася. Зав'язали зі збірною Льоріс, Манданда, Варан та Бензема. Про те ж думає і Грізманн — пишуть, що гравець "Атлетико" розчарований рішенням Дешама довірити капітанську пов'язку 24-річному Мбаппе.
Вистачає й травмованих. Захисники Лукас Ернандес, Кімпембе, Дінь, Саліба та Фофана, півзахисники Канте та Погба, форварди Дембеле та Нкунку. Натомість у заявку потрапив ще один син Ліліана Тюрама — Хефрен та ще два потенційні дебютанти: воротар Самба з Ланса, а також, як і Хефрен Тюрам, представник Ніцци Тодібо.
У команді Нідерландів, окрім зміни тренера, відбулися і кадрові зміни. Порівняно із заявкою ЧС, відсутні всі три воротарі, а також де Лігт, Коопмейнерс, Гакпо, Бергвейн та обидва де Йонга. Відзначимо повернення до складу Сіллессена, Вейналдума та Малена, а також виклик чотирьох новачків — Схерпена, Геєртрейди, Віффера та Броббі.
Геєртрейда, Тейлор та Сімонс дебютували у стартовому складі. Востаннє три дебютанти одночасно у "помаранчевих" були восени 2015-го.
Матч почався зі швидкого голу. Перехопивши чужий штрафний, Мбаппе мудро викотив під удар Грізманну, який набігав. Антуан забив у дотик. Цей гол найшвидший для збірної Франції з жовтня 2006-го. Тоді Луї Саа проти Фарера вистачило 37 секунд.
La parfaite entame des Bleus ! @KMbappe sert parfaitement @AntoGriezmann qui termine du pied gauche 🔥— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 24, 2023
🇫🇷1-0🇳🇱 | #FRAPBS | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/kio5dImcHM
Через 6 хвилин після подачі невдало на виході зіграв Сіллессен, фатальний відскок, і м'яч від Упамекано залетів у сітку. Ще й поміж ніг кіперу — 2:0. Збірна Франції — перша команда, яка забила Нідерландам два голи за 8 хвилин, з 1951 року. І перша в історії, хто це зробив в офіційних матчах.
Третій гол французи додали просто: Чуамені котив низом уперед, Коло-Муані просто пропустив м'яч, і на це ведуться всі опоненти. Мбаппе спокійно реалізував побачення із Сіллессеном — 3:0.
𝙑𝙞𝙘𝙩𝙤𝙞𝙧𝙚 🫡— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 24, 2023
Les Bleus démarrent idéalement leur campagne de qualification pour l'Euro 2024 en battant les Pays-Bas 💪
🇫🇷4-0🇳🇱 | #FRAPBS | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/q6OXfcLxYd
Збірна Франції не досягала великого рахунку так швидко (3:0 на 21 хвилину) з 1953 року. Тоді у суперниках у неї був Люксембург.
Крапку в матчі на 88-й хвилині поставив Мбаппе. Підсумок матчу — 4:0.
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