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Безліч рекордів для Франції у переможному матчі із Нідерландами

25 березня 2023 07:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Франція побила рекорди в матчі з Нідерландами
Підопічні Дешама впевнено перемогли на своєму полі
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У відбірковому матчі на Євро-2024 збірні Франції та Нідерландів зіграли оновленими складами. Але саме господарі виглядали на голову вище суперника та перевищили кілька досягнень.

Подробиці поєдинку у матеріалі Новини.LIVE.

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За три місяці після ЧС французька національна команда серйозно змінилася. Зав'язали зі збірною Льоріс, Манданда, Варан та Бензема. Про те ж думає і Грізманн — пишуть, що гравець "Атлетико" розчарований рішенням Дешама довірити капітанську пов'язку 24-річному Мбаппе.

Вистачає й травмованих. Захисники Лукас Ернандес, Кімпембе, Дінь, Саліба та Фофана, півзахисники Канте та Погба, форварди Дембеле та Нкунку. Натомість у заявку потрапив ще один син Ліліана Тюрама — Хефрен та ще два потенційні дебютанти: воротар Самба з Ланса, а також, як і Хефрен Тюрам, представник Ніцци Тодібо.

У команді Нідерландів, окрім зміни тренера, відбулися і кадрові зміни. Порівняно із заявкою ЧС, відсутні всі три воротарі, а також де Лігт, Коопмейнерс, Гакпо, Бергвейн та обидва де Йонга. Відзначимо повернення до складу Сіллессена, Вейналдума та Малена, а також виклик чотирьох новачків — Схерпена, Геєртрейди, Віффера та Броббі.

Геєртрейда, Тейлор та Сімонс дебютували у стартовому складі. Востаннє три дебютанти одночасно у "помаранчевих" були восени 2015-го.

Матч почався зі швидкого голу. Перехопивши чужий штрафний, Мбаппе мудро викотив під удар Грізманну, який набігав. Антуан забив у дотик. Цей гол найшвидший для збірної Франції з жовтня 2006-го. Тоді Луї Саа проти Фарера вистачило 37 секунд.

Через 6 хвилин після подачі невдало на виході зіграв Сіллессен, фатальний відскок, і м'яч від Упамекано залетів у сітку. Ще й поміж ніг кіперу — 2:0. Збірна Франції — перша команда, яка забила Нідерландам два голи за 8 хвилин, з 1951 року. І перша в історії, хто це зробив в офіційних матчах.

Третій гол французи додали просто: Чуамені котив низом уперед, Коло-Муані просто пропустив м'яч, і на це ведуться всі опоненти. Мбаппе спокійно реалізував побачення із Сіллессеном — 3:0. 

Збірна Франції не досягала великого рахунку так швидко (3:0 на 21 хвилину) з 1953 року. Тоді у суперниках у неї був Люксембург.

Крапку в матчі на 88-й хвилині поставив Мбаппе. Підсумок матчу — 4:0.

Керівництво мюнхенської "Баварії" несподівано змінило головного тренера прямо по ходу сезону. Новим наставником німецької команди став Томас Тухель.

Наступний сезон каталонська "Барселона" може розпочати з оновленою лінією атаки. На зміну Роберту Левандовському готові запросити іншого форварда.

 

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