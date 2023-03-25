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Множество рекордов для Франции в победном матче с Нидерландами

25 марта 2023 07:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Франция побила рекорды в матче с Нидерландами
Подопечные Дешама уверенно победили на своем поле
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В отборочном матче на Евро-2024 сборные Франции и Нидерландов сыграли обновленными составами. Но именно хозяева выглядели на голову выше соперника и превзошли несколько достижений.

Подробности поединка в материале Новини.LIVE.

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Через три месяца после ЧМ французская национальная команда серьезно изменилась. Завязали со сборной Льорис, Манданда, Варан и Бензема. О том же думает и Гризманн - пишут, что игрок Атлетико разочарован решением Дешама доверить капитанскую повязку 24-летнему Мбаппе.

Достаточно и травмированных. Защитники Лукас Эрнандес, Киммпембе, Динь, Салиба и Фофана, полузащитники Канте и Погба, форварды Дембеле и Нкунку. В заявку попал еще один сын Лилиана Тюрама – Хефрен и еще два потенциальных дебютанта: вратарь Самба из Ланса, а также, как и Хефрен Тюрам представитель Ниццы Тодибо.

В команде Нидерландов, кроме смены тренера, произошли и кадровые смены. По сравнению с заявкой ЧМ отсутствуют все три вратаря, а также де Лигт, Коопмейнерс, Гакпо, Бергвейн и оба де Йонга. Отметим возвращение в состав Силлессена, Вейналдума и Малена, а также вызов четырех новичков – Схерпена, Гейертрейды, Виффера и Бробби.

Геертрейд, Тейлор и Симонс дебютировали в стартовом составе. В последний раз три дебютанта одновременно у "оранжевых" были осенью 2015-го.

Матч начался с быстрого гола. Перехватив чужой штрафной, Мбаппе мудро выкатил под удар набегавшего Гризманну. Антуан забил в прикосновение. Этот гол самый быстрый для сборной Франции с октября 2006 года. Тогда Луи Саа против Фарера хватило 37 секунд.

Через 6 минут после подачи неудачно на выходе сыграл Сильлессен, роковой отскок, и мяч от Упамекано залетел в сетку. Еще среди ног киперу – 2:0. Сборная Франции — первая команда, забившая Нидерландам два гола за 8 минут, с 1951 года. И первая в истории, кто это сделал в официальных матчах.

Третий гол французы прибавили просто: Чуамэни катил низом вперед, Коло-Муани просто пропустил мяч, и на это ведутся все оппоненты. Мбаппе спокойно реализовал свидание с Силлессеном – 3:0.

Сборная Франции не достигала большого счёта так быстро (3:0 на 21 минуту) с 1953 года. Тогда у соперников у нее был Люксембург.

Точку в матче на 88-й минуте поставил Мбаппе. Итог матча – 4:0.

Руководство мюнхенской "Баварии" неожиданно сменило главного тренера прямо по ходу сезона. Новым наставником немецкой команды стал Томас Тухель .

Следующий сезон каталонская " Барселона " может начать с обновленной линией атаки. На смену Роберту Левандовскому готовы пригласить другого форварда.

 

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