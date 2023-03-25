Франция побила рекорды в матче с Нидерландами

Множество рекордов для Франции в победном матче с Нидерландами
В отборочном матче на Евро-2024 сборные Франции и Нидерландов сыграли обновленными составами. Но именно хозяева выглядели на голову выше соперника и превзошли несколько достижений.
Подробности поединка в материале Новини.LIVE.
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Через три месяца после ЧМ французская национальная команда серьезно изменилась. Завязали со сборной Льорис, Манданда, Варан и Бензема. О том же думает и Гризманн - пишут, что игрок Атлетико разочарован решением Дешама доверить капитанскую повязку 24-летнему Мбаппе.
Достаточно и травмированных. Защитники Лукас Эрнандес, Киммпембе, Динь, Салиба и Фофана, полузащитники Канте и Погба, форварды Дембеле и Нкунку. В заявку попал еще один сын Лилиана Тюрама – Хефрен и еще два потенциальных дебютанта: вратарь Самба из Ланса, а также, как и Хефрен Тюрам представитель Ниццы Тодибо.
В команде Нидерландов, кроме смены тренера, произошли и кадровые смены. По сравнению с заявкой ЧМ отсутствуют все три вратаря, а также де Лигт, Коопмейнерс, Гакпо, Бергвейн и оба де Йонга. Отметим возвращение в состав Силлессена, Вейналдума и Малена, а также вызов четырех новичков – Схерпена, Гейертрейды, Виффера и Бробби.
Геертрейд, Тейлор и Симонс дебютировали в стартовом составе. В последний раз три дебютанта одновременно у "оранжевых" были осенью 2015-го.
Матч начался с быстрого гола. Перехватив чужой штрафной, Мбаппе мудро выкатил под удар набегавшего Гризманну. Антуан забил в прикосновение. Этот гол самый быстрый для сборной Франции с октября 2006 года. Тогда Луи Саа против Фарера хватило 37 секунд.
La parfaite entame des Bleus! @KMbappe sert parfaitement @AntoGriezmann qui termine du pied gauche— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) 24 марта, 2023
🇫🇷1-0🇳🇱 | #FRAPBS | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/kio5dImcHM
Через 6 минут после подачи неудачно на выходе сыграл Сильлессен, роковой отскок, и мяч от Упамекано залетел в сетку. Еще среди ног киперу – 2:0. Сборная Франции — первая команда, забившая Нидерландам два гола за 8 минут, с 1951 года. И первая в истории, кто это сделал в официальных матчах.
Третий гол французы прибавили просто: Чуамэни катил низом вперед, Коло-Муани просто пропустил мяч, и на это ведутся все оппоненты. Мбаппе спокойно реализовал свидание с Силлессеном – 3:0.
𝙑𝙞𝙘𝙩𝙤𝙞𝙧𝙚 🫡— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) 24 марта, 2023
Les Bleus démarrent idéalement leur campagne de qualification pour l'Euro 2024 en battant les Pays-Bas 💪
🇫🇷4-0🇳🇱 | #FRAPBS | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/q6OXfcLxYd
Сборная Франции не достигала большого счёта так быстро (3:0 на 21 минуту) с 1953 года. Тогда у соперников у нее был Люксембург.
Точку в матче на 88-й минуте поставил Мбаппе. Итог матча – 4:0.
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