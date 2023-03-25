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Михайлюк наконец-то на высоте в НБА: украинец побил свой рекорд сезона

25 марта 2023 09:50
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Михайлюк побил свой рекорд сезона
Святослав второй матч подряд показал хорошие результаты
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Защитник сборной Украины по баскетболу Святослав Михайлюк впервые в этом году вышел в стартовой пятерке матча Шарлотт против Далласа в регулярном чемпионате НБА. Баскетболист показал второй лучший результат в команде.

Михайлюк отыграл 36 минут, за которые набрал 13 очков, передает сайт Федерации баскетбола Украины .

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В ночь с пятницы на субботу прошли очередные матчи НБА, в котором Шарлотт на выезде играл с Далласом. Святослав Михайлюк провел на паркете 36 минут и 35 секунд, что является самым большим показателем в команде. За это время он набрал 13 очков, сделал три подбора и три передачи. Также Михайлюк допустил пять фолов и две потери.

Для украинца это первый выход в старте за 15 месяцев. В последний раз с первых минут баскетболист выходил на игру еще 28 декабря в составе Торонто на матч против Кавальерса. Тогда Михайлюк сыграл 35 минут, за которые набрал 10 очков и прибавил 5 подборов.

Михайлюк отыграл 36 минут, за которые набрал 13 очков (0/1 двухочковых, 3/5 трехочковых, 4/5 штрафных), собрал 4 подбора, отдал 3 передачи при 2 потерях и 5 фолах. Показатель плюс-минус составил +10.

Для нашего баскетболиста 36 минут – рекорд сезона по проведенному времени на паркете. До этого рекордом было 30 минут в матче против Пеликанса. По итогам четырех четвертей Шарлотт победил со счетом – 117:109.

До этого в ночь с четверга на пятницу украинский баскетболист тоже показал отличную игру в игре Шарлотт против Нового Орлеана.

Спортсмен провел на паркете 29 минут и 31 секунду, за которые набрал 15 очков, сделал два подбора и одну передачу. Также Михайлюк сделал два подбора, допустил один фол и одну потерю. Несмотря на яркое выступление украинца, Шарлотт проиграл с большим счетом – 96:115.

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