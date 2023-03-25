Михайлюк побил свой рекорд сезона

Михайлюк наконец-то на высоте в НБА: украинец побил свой рекорд сезона
Защитник сборной Украины по баскетболу Святослав Михайлюк впервые в этом году вышел в стартовой пятерке матча Шарлотт против Далласа в регулярном чемпионате НБА. Баскетболист показал второй лучший результат в команде.
Михайлюк отыграл 36 минут, за которые набрал 13 очков, передает сайт Федерации баскетбола Украины .
-
Центробанк ЕС призывает Raiffeisen покинуть россию, — Reuters
-
Стало известно, где и когда в Украине отключат отопление
-
Оккупанты обстреляли Херсонскую область "Градами": какие жертвы
-
G7 разрешила Украине не платить долги до 2027-го
-
Действовать будем решительно: Байден сделал предупреждение Ирану
-
Ермак встретился с главой МИД Литвы: что обсудили
-
Украинским пенсионерам обещают ежемесячные доплаты при некоторых условиях
-
Байден и Трюдо не будут предоставлять убежище беженцам: детали соглашения
-
Сенаторы партий просят Байдена передать МУС доказательства зверств рф в Украине
-
Сколько ударов по оккупантам нанесли ВСУ за прошедшие сутки: свежая сводка от Генштаба
В ночь с пятницы на субботу прошли очередные матчи НБА, в котором Шарлотт на выезде играл с Далласом. Святослав Михайлюк провел на паркете 36 минут и 35 секунд, что является самым большим показателем в команде. За это время он набрал 13 очков, сделал три подбора и три передачи. Также Михайлюк допустил пять фолов и две потери.
Для украинца это первый выход в старте за 15 месяцев. В последний раз с первых минут баскетболист выходил на игру еще 28 декабря в составе Торонто на матч против Кавальерса. Тогда Михайлюк сыграл 35 минут, за которые набрал 10 очков и прибавил 5 подборов.
Successful first start for @Sviat_10 ! 👍 #LetsFly pic.twitter.com/bIrBncjC93- Bally Sports: Hornets (@HornetsOnBally) Март 25, 2023
Михайлюк отыграл 36 минут, за которые набрал 13 очков (0/1 двухочковых, 3/5 трехочковых, 4/5 штрафных), собрал 4 подбора, отдал 3 передачи при 2 потерях и 5 фолах. Показатель плюс-минус составил +10.
Для нашего баскетболиста 36 минут – рекорд сезона по проведенному времени на паркете. До этого рекордом было 30 минут в матче против Пеликанса. По итогам четырех четвертей Шарлотт победил со счетом – 117:109.
Which Eric Collins call do you hear with this one? 😂 @MarkWi1liams | @drpepper pic.twitter.com/sBBTISWzgn— Charlotte Hornets (@hornets) 25 марта, 2023
До этого в ночь с четверга на пятницу украинский баскетболист тоже показал отличную игру в игре Шарлотт против Нового Орлеана.
Спортсмен провел на паркете 29 минут и 31 секунду, за которые набрал 15 очков, сделал два подбора и одну передачу. Также Михайлюк сделал два подбора, допустил один фол и одну потерю. Несмотря на яркое выступление украинца, Шарлотт проиграл с большим счетом – 96:115.
В отборочном матче на Евро-2024 сборные Франции и Нидерландов сыграли обновленными составами. Но именно хозяева выглядели на голову выше соперника и превзошли несколько достижений.
Британский тяжеловес Джо Джойс расстроен срывом боксерского поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. "Джаггарнаут" призвал чемпионов уладить разногласия и выйти на ринг.