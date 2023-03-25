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Англія-Україна: перед грою до збірної завітали незвичайні гості

25 березня 2023 22:30
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Збірну України відвідали діти-біженці
До команди завітали діти-біженці, які виїхали з країни через війну
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

До футболістів збірної України перед грою з Англією, яка відбудеться у неділю, 26 березня, на стадіоні "Уемблі",  у гості завітали українські діти. Вони разом з родичами та опікунами були вимушені виїхати до Великої Британії через російське вторгнення.
 
Про це повідомили в Українській асоціації футболу.
 
Діти заспівали для гравців національної збірної пісню "Червона калина", потім деякі футболісти відповіли на питання юних вболівальників. Всіх присутніх розсмішило запитання хлопчика до Артема Довбика: "Скільки тебе дають грошей за матч?". Форвард збірної та "Дніпра-1" не розгубився.
 
 

Також перед грою з Англією українські футболісти привітали свого колегу, вінгера іспанської "Жирони" Віктора Циганкова з народженням сина. Щасливому батьку вручили торт.

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"Вітаємо тебе, бажаємо міцного здоров'я твоїй родині та синові. Ну і не зупиняйся, давай, працюй ще", – сказав тренер жовто-синіх Руслан Ротань, вітаючи Циганкова.
 


 

 
Як ми повідомляли, у четвер, 23 березня національна збірна України провела товариський матч з другим складом англійського "Брентфорду". Гра відбулась на тренувальній базі "бджіл", де команда Руслана Ротаня готується до матчу відбору Євро-2024 зі збірною Англії. Вона розпочнеться 26 березня, о 19:00 за Києвом.
 

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