Збірну України відвідали діти-біженці

Англія-Україна: перед грою до збірної завітали незвичайні гості
До футболістів збірної України перед грою з Англією, яка відбудеться у неділю, 26 березня, на стадіоні "Уемблі", у гості завітали українські діти. Вони разом з родичами та опікунами були вимушені виїхати до Великої Британії через російське вторгнення.
Про це повідомили в Українській асоціації футболу.
Діти заспівали для гравців національної збірної пісню "Червона калина", потім деякі футболісти відповіли на питання юних вболівальників. Всіх присутніх розсмішило запитання хлопчика до Артема Довбика: "Скільки тебе дають грошей за матч?". Форвард збірної та "Дніпра-1" не розгубився.
Також перед грою з Англією українські футболісти привітали свого колегу, вінгера іспанської "Жирони" Віктора Циганкова з народженням сина. Щасливому батьку вручили торт.
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