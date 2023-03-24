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Збірна Україна перемогла дубль "Брентфорду" напередодні гри з Англією

24 березня 2023 06:25
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Збірна України зіграла спаринг перед Англією
Українці перемогли з рахунком 2:0
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

У четвер, 23 березня національна збірна України провела товариський матч з другим складом англійського "Брентфорду". Гра відбулась на тренувальній базі “бджіл”, де команда Руслана Ротаня готується до матчу відбору Євро-2024 зі збірною Англії.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ

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За ініціативи господарів матч пройшов не на їхньому клубному стадіоні, а відносно поруч, як за мірками Лондона, — на арені ФК "Вімблдон".

За згодою обох сторін було прийнято рішення зробити матч закритим для ЗМІ та не організовувати трансляцію. На трибуни були допущені лише представники офіційних делегацій суперників та родини українських футболістів, які проживають за кордоном.

У протокол матчу Ротань включив всіх гравців, що перебувають на зборі, окрім Ярмоленка, який відновлюється після травми, Сидорчука, що трохи застудився, та Зінченка і Трубіна, яким просто дали відпочинок.

Відкрив рахунок дебютант Сваток. Маліновський з правого флангу подав, а той опинився найспритнішим у штрафному майданчику і головою вразив ворота. Подвоїв рахунок Судаков. На 65-й хвилині він пробив із-за меж штрафного, і голкіпер суперників був безсилим.

У підсумку матч так і закінчився з рахунком 0:2. Відзначимо, що син Девіда Бекхема - Ромео так на полі й не з’явився.

Матч відбору Євро-2024 між збірними Англії та України відбудеться 26 березня в Лондоні на "Уемблі" (початок — о 19.00 за київським часом).

"Брентфорд В" (Англія) — Україна — 0:2 (0:1)

Голи: Сваток (22), Судаков (65).

Україна (1-й тайм): Лунін, Караваєв, Сваток, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Маліновський, Бондаренко, Буяльський, Мудрик, Яремчук.

Україна (2-й тайм): Шевченко, Мірошніченко, Попов, Сарапій, Соболь, Циганков, Піхальонок, Судаков, Буяльський, Коноплянка, Довбик.

Тренер: Руслан Ротань.

Арбітр: Грем Скотт (Англія).

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