Сборная Украины сыграла спарринг перед Англией

Украинцы победили со счетом 2:0

В четверг, 23 марта, национальная сборная Украины провела товарищеский матч со вторым составом английского "Брентфорда". Игра состоялась на тренировочной базе пчел, где команда Руслана Ротаня готовится к матчу отбора Евро-2024 со сборной Англии.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

По инициативе хозяев матч прошел не на их клубном стадионе, а относительно рядом, как по меркам Лондона, - на арене ФК "Уимблдон".

С согласия обеих сторон было принято решение сделать матч закрытым для СМИ и не организовывать трансляцию. На трибуны были допущены только представители официальных делегаций соперников и семьи украинских футболистов, проживающих за границей.

В протокол матча Ротань включил всех находящихся на сборе игроков, кроме Ярмоленко, который восстанавливается после травмы, немного простудившегося Сидорчука и Зинченко и Трубина, которым просто дали отдых.

🤝🇺🇦👉🐝

⚽️ Svatok 1:0

⚽️ Sudakov 2:0 pic.twitter.com/J7QdBVWNFN — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) 23 марта, 2023

Открыл счет дебютант Сваток. Малиновский с правого фланга подал, а тот оказался самым ловким в штрафной и головой поразил ворота. Удвоил счет Судаков. На 65-й минуте он пробил из-за пределов штрафной, и голкипер соперников был бессилен.

В итоге матч так и закончился со счётом 0:2. Отметим, что сын Дэвида Бекхэма – Ромео так на поле и не появился.

Матч отбора Евро-2024 между сборными Англии и Украины состоится 26 марта в Лондоне на "Уэмбли" (начало - в 19.00 по киевскому времени).

"Брентфорд В" (Англия) - Украина - 0:2 (0:1)

Голы: Сваток (22), Судаков (65).

Украина (1-й тайм): Лунин, Караваев, Сваток, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Бондаренко, Буяльский, Мудрик, Яремчук.

Украина (2-й тайм): Шевченко, Мирошниченко, Попов, Сарапий, Соболь, Цыганков, Пихалонок, Судаков, Буяльский, Коноплянка, Довбык.

Тренер: Руслан Ротань.

Арбитр: Грэм Скотт (Англия).

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