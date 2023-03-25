Сборную Украины посетили дети-беженцы

В команду пришли дети-беженцы, выехавшие из страны из-за войны

Футболисты сборной Украины перед игрой с Англией, которая состоится в воскресенье, 26 марта, на стадионе "Уэмбли", в гости посетили украинские дети. Они вместе с родственниками и опекунами были вынуждены уехать в Великобританию из-за российского вторжения.



Об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола.



Дети спели для игроков национальной сборной песню "Красная калина", затем некоторые футболисты ответили на вопросы юных болельщиков. Всех присутствующих рассмешил вопрос мальчика Артему Довбику: "Сколько тебя дают денег за матч?" Форвард сборной и "Днепра-1" не растерялся.



Также перед игрой с Англией украинские футболисты поздравили своего коллегу, вингера испанской "Жироны" Виктора Цыганкова с рождением сына. Счастливому отцу вручили торт.

"Поздравляем тебя, желаем крепкого здоровья твоей семье и сыну. Ну и не останавливайся, давай, работай еще", — сказал тренер желто-синих Руслан Ротань, поздравляя Цыганкова.









Как мы сообщали, в четверг, 23 марта, национальная сборная Украины провела товарищеский матч со вторым составом английского "Брентфорда". Игра состоялась на тренировочной базе пчел, где команда Руслана Ротаня готовится к матчу отбора Евро-2024 со сборной Англии. Она начнется 26 марта в 19:00 по Киеву.

В английской Премьер-лиге собираются провести матч всех звезд турнира с участием футболистов сборной Украины. Поединок может пройти в Лондоне. Украинские легионеры в чемпионате Англии одновременно выйдут на поле.

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