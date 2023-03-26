Матч Україна-Англія - результати гри

Матч проти Англії став дебютним на чолі національної збірної для Руслана Ротаня

Збірна України з поразки розпочала виступи у кваліфікації Євро-2024 з футболу. На виїзді команда Руслана Ротаня поступилася команді Англії — 0:2.

Новини.LIVE розповідає про результати матчу.

Матч проти Англії став дебютним на чолі національної збірної для Руслана Ротаня. До роботи з командою чинний тренер української "молодіжки" був залучений перед грою проти Англії, замінивши на посаді Олександра Петракова.

Результати матчу Україна — Англія

Англія — Україна 2:0

Голи: Кейн, 37, Сака, 40

Друга перемога у двох матчах дозволила Англії закріпитися на чолі відбіркової групи. Водночас Україна в режимі реального часу опускається на останнє місце в таблиці.

Як пройшов матч

Господарі в статусі фаворита захопили ініціативу від перших хвилин поєдинку. Англія розраховувала отримати пенальті вже на старті зустрічі, коли Гаррі Кейн опинився на газоні після зіткнення з дебютантом України Олександром Сватком. Суддя зупиняти гру не став.

Підопічні Саутґейта продовжили насідати на ворота гостей, а Україна вичікувала власні нагоди за рахунок контратакувальної гри. На 30-й хвилині небезпечно замикав навіс Гаррі Кейн, що з межі 11-метрової позначки не зміг скластися для удару по воротах Анатолія Трубіна.

Кейн врешті забив на 37-й хвилині. Вигравши єдиноборство в Олександра Караваєва, новоспечений рекордсмен збірної Англії вразив ворота України після навісної передачі від Букайо Сака.

Ще за три хвилини рахунок було подвоєно. Цього разу Сака відзначився сам, технічно позбувшись опіки Миколи Матвієнка й завдавши прицільного удару в "дев'ятку" з-за меж карної зони.

Після години гри Ротань провів одразу три заміни: Мудрика, Караєва та Миколенка замінили Циганков, Буяльський та Соболь відповідно.

Заміни допомогли Україні встановити кращий контроль за грою, що розгорталася на полі, проте не сприяли появі гострих моментів. Натомість Матвієнку довелося перехоплювати небезпечний простріл від суперника, що заледве не призвів до третього голу англійців.

Право на перший кутовий "синьо-жовті" здобули за 20 хвилин до закінчення гри. Проте навісна передача Руслана Маліновського виявилася засильною та не знайшла жодного з партнерів.

Натомість наприкінці матчу розгромний рахунок у матчі майже встановила Англія. Конор Галлаґер завдав небезпечного удару майже з лінії воротарської зони, проте Трубін перевів м'яча на кутовий. Вже у компенсований час голкіпер "Шахтаря" знову вступав у гру після небезпечного удару Джека Ґріліша.

Фінальний свисток зафіксував рахунок 2:0. Україна закінчила матч без ударів у площину воріт господарів та бере перерву у відборі до червневого "вікна".

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