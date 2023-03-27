Нацгвардия Украины установила уникальное спортивное достижение

ФК "Южная Пальмира" НГУ стал чемпионом

В Одесской области прошел масштабный мини-футбольный турнир ко Дню Национальной гвардии Украины. По случаю профессионального праздника гвардейцы Одесской области устроили футбольный турнир между Силами обороны. Символично, что победителями стала команда 11 бригады им. М. Грушевского Национальной гвардии Украины.

Подробности турнира в материале Новини.LIVE.

На церемонии открытия присутствовали заместитель начальника Южного Одесского территориального управления Национальной гвардии Украины (по персоналу) полковник Владимир Удовиченко, командир 11 бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины полковник Вячеслав Краснопольский, Руководитель Общественной организации "Спортивный клуб полиции "Патриот", заместитель председателя Одесской областной организации ФСО "Динамо" Украины Рощин Павел.

"Уважаемые воины, сегодня мы празднуем 9-ю годовщину. Ваше мужество, верное служение Родине, готовность прийти на помощь в сложные минуты заслуживают уважения и уважения всего украинского народа. Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, спортивных успехов и Божьего благословения", – отметил командир 11 бригады им. М. Грушевского Вячеслав Краснопольский.

Также гвардейцев поздравили выдающиеся спортивные лица: почетный гражданин Одессы и Заслуженный тренер Украины Семён Альтман, участник Мундиаля 1966 Валерий Поркуян, бронзовый призер Чемпионата СССР 1974 Сергей Павленко и председатель Комитета по проведению соревнований Одесской областной футбольной ассоциации.

Оркестр 11-й бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины исполнил гимн Украины и все футбольные команды получили мячи от Национальной гвардии Украины.

Всего в турнире приняли участие 10 команд, представлявших Вооруженные силы Украины, Нацполиции, Погранслужбу и Национальную гвардию. В финале нацгвардейцы из команды Южная Пальмира НГУ победили команду ВМС со счетом 3:1.

Долго на поле шла равная борьба, но именно команда НГУ вышла вперед в конце первого тайма после комбинации Бральчука и Евгения Чумака. На 3-й минуте второго тайма удвоил счет Роман Сандул после красивого прохода по левому флангу. Но соперники начали играть пятого полевого и быстро отыграли 1 гол. Забил Пачинский. Решающий третий гол для НГУ забил Кокотяк после углового.

В итоге поединок завершился со счетом 3:1 и золото досталось 11 бригаде им. М. Грушевского. Серебро у ВМС, бронза у Южного территориального управления НГУ, выигравших в матче за 3 место Юг ВСУ – 3:2.

Малый кубок выиграла Полиция Одесщины, в финале в серии пенальти обыграв Зеленые Береты. Бронзу получила в/ч А в 1536 году.

Лучшим бомбардиром турнира стал Дмитрий Криворотий (ВМС), лучший вратарь Сергей Панибратец из "Южной Пальмиры" НГУ, а лучший игрок Николай Ляшенко тоже из состава чемпионов турнира.

Но главный результат соревнований – это единение и морально психологическая поддержка всего личного состава подразделений Сил Обороны. Именно это приближает к Победе Украины.

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