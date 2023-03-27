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Масштабний турнір Сил Оборони до Дня Національної гвардії України

27 березня 2023 19:12
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Нацгвардія України встановила унікальне спортивне досягнення
ФК “Південна Пальміра” НГУ став чемпіоном
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

На Одещині пройшов масштабний міні-футбольний турнір до Дня Національної гвардії України. З нагоди професійного свята гвардійці Одещини влаштували футбольний турнір між Силами оборони. Символічно, що переможцями стала саме команда 11 бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії України.

Подробиці турніру в матеріалі Новини.LIVE.

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На церемонії відкриття були присутні заступник начальника Південного Одеського територіального управління Національної гвардії України (з персоналу) полковник Володимир Удовиченко, командир 11 бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України полковник Вячеслав Краснопольський, Керівник Громадської організації "Спортивний клуб поліції "Патріот", полковник поліції Лимар Максим, заступник голови Одеської обласної організації ФСТ "Динамо" України Рощін Павло.

НГУ

"Шановні воїни, сьогодні ми святкуємо 9-ту річницю. Ваша мужність, вірне служіння Батьківщині, готовність прийти на допомогу в складні хвилини заслуговують на повагу та шану всього українського народу. Бажаю вам міцного здоров’я, натхнення, спортивних успіхів та Божого благословення", – зазначив командир 11 бригади ім. М. Грушевського Вячеслав Краснопольский.

НГУ

Також гвардійців привітали видатні спортивні особи: почесний громадянин Одеси та Заслужений тренер України Семён Альтман, учасник Мундіалю 1966 року Валерій Поркуян, бронзовий призер Чемпіонату СРСР 1974 року Сергій Павленко та голова Комітету з проведення змагань Одеської обласної футбольної асоціації Маландєй Андрій.

Оркестр 11 бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України виконав гімн України та всі футбольні команди отримали м‘ячі від Національної гвардії України.

НГУ

Загалом в турнірі взяли участь 10 команд, які представляли Збройні сили України, Нацполіції, Прикордонслужбу та Національну гвардію. У фіналі нацгвардійці з команди “Південна Пальміра” НГУ перемогли команду ВМС з рахунком 3:1. 

НГУ

Довго на полі йшла рівна боротьба, але саме команда НГУ вийшла вперед наприкінці першого тайму після комбінації Бральчука та Євгена Чумака. На 3-й хвилині другого тайму подвоїв рахунок Роман Сандул після красивого проходу лівим флангом. Але суперники почали грати п‘ятого польового та швидко відіграли 1 гол. Забив Пачинський. Вирішальний третій гол для НГУ забив Кокотяк після кутового.

НГУ

В підсумку поєдинок завершився з рахунком 3:1 та золото дісталось 11 бригаді ім. М. Грушевського. Срібло у ВМС,  бронза у Південного територіального управління НГУ, які виграли в матчі за 3 місце Південь ЗСУ - 3:2.

Малий кубок виграла Поліція Одещини, в фіналі в серії пенальті перегравши Зелені Берети. Бронзу здобула в/ч А 1536.

НГУ

Кращим бомбардиром турніру став Дмитро Криворотій (ВМС), кращий воротар Сергій Панібратець з "Південної Пальміри" НГУ, а кращий гравець Микола Ляшенко теж зі складу чемпіонів турніру.

НГУ

Але головний результат змагань – це єднання та морально-психологічна підтримка усього особового складу підрозділів Сил Оборони. Саме це наближає Перемогу України.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський прокоментував поразку команди у першому матчі відбору на Євро-2024 від Англії.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт підбив підсумки перемоги своєї команди над Україною (2:0) у другому матчі відбору на чемпіонат Європи-2024.

 

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