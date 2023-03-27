Саутгейт назвав найкращих гравців у матчі Англії та України

Наставник "трьох левів" пояснив причини перемоги команди у двох стартових матчах відбору на Євро-2024

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт підбив підсумки перемоги своєї команди над Україною (2:0) у другому матчі відбору на чемпіонат Європи-2024.

"Три леви" заробили шість очок у двох турах кваліфікаційного раунду, повідомляє ВВС .

Після перемоги над збірною Італії англійці впевнено обіграли вдома Україну з рахунком 2:0. Обидва голи були забиті ще до перерви, їх авторами стали Букайо Сака та Харрі Кейн.

Завдання "трьох левів"

Наставник збірної Англії похвалив своїх підопічних за самовіддачу та реалізацію. Він виділив кількох футболістів у складі "трьох левів", чий внесок допоміг здобути ще одну перемогу.

"Це була хороша гра, і я задоволений виступом англійських футболістів. Ми спочатку готували до двох важких поєдинків, особливу увагу приділили питанню психології. В Італії ми добре грали з м'ячем у першому таймі. Після перерви втрачали контроль, довелося виявити характер.

У матчі з Україною ми зробили складну гру простою. Виконали завдання. Легко виходили з пресингу завдяки Букайо Сака та Меддісону. Джеймс провів класний матч, мене це не здивувало" , - розповів Гарет Саутгейт.

Найкращі гравці у складі збірної Англії

Наставник "трьох левів" виділив ще й Джуда Беллінгема, чиї лідерські та футбольні якості відіграють велику роль у домінуванні англійських футболістів у центрі поля.

"Беллінгем і Сака дуже багато працюють, з ними приємно мати справу. Я вважаю гол, який забив Букайо, ознакою справжнього майстра. За останні 18 місяців у нього з'явилася впевненість, і це позначилося на результативних діях футболіста. Але не можна спочивати на лаврах, нам ще є куди рости" , - заявив Гарет Саутгейт.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Руслан Малиновський назвав причини поразки від Англії у кваліфікації на Євро-2024.

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