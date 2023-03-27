Саутгейт назвал лучших игроков в матче Англии и Украины
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт повел итог победе своей команды над Украиной (2:0) во втором матче отбора на чемпионат Европы-2024.
"Три льва" заработали шесть очков в двух турах квалификационного раунда, сообщает BBC.
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Вслед за победой над сборной Италии англичане уверенно обыграли дома Украину со счетом 2:0. Оба гола были забиты еще до перерыва, их авторами стали Букайо Сака и Харри Кейн.
Задача "трех львов"
Наставник сборной Англии похвалил своих подопечных за самоотдачу и реализацию. Он выделил нескольких футболистов в составе "трех львов", чей вклад помог одержать еще одну победу.
"Это была хорошая игра, и я доволен выступлением английских футболистов. Мы изначально готовили из к двум тяжелым поединкам, особое внимание уделили вопросу психологии. В Италии мы хорошо играли с мячом в первом тайме. После перерыва теряли контроль, пришлось проявить характер.
В матче с Украиной мы сделали сложную игру простой. Выполнили задачу. Легко выходили из прессинга благодаря Букайо Сака и Мэддисону. Джеймс провел классный матч, меня это не удивило", — рассказал Гарет Саутгейт.
Лучшие игроки в составе сборной Англии
Наставник "трех львов" выделил еще и Джуда Беллингема, чьи лидерские и футбольные качества играют большую роль в доминировании английских футболистов в центре поля.
"Беллингем и Сака очень много работают, с ними приятно иметь дело. Я считаю гол, который забил Букайо, признаком настоящего мастера. За последние 18 месяцев у него появилась уверенность, и это отразилось на результативных действиях футболиста. Но нельзя почивать на лаврах, нам еще есть куда расти", — заявил Гарет Саутгейт.
Напомним, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский назвал причины поражения от Англии в квалификации на Евро-2024.
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