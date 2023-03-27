Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Саутгейт назвал лучших игроков в матче Англии и Украины arrow

Саутгейт назвал лучших игроков в матче Англии и Украины

27 марта 2023 07:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Саутгейт назвал лучших игроков в матче Англии и Украины
Наставник "трех львов" объяснил причины победы команды в двух стартовых матчах отбора на Евро-2024
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт повел итог победе своей команды над Украиной (2:0) во втором матче отбора на чемпионат Европы-2024. 

"Три льва" заработали шесть очков в двух турах квалификационного раунда, сообщает BBC

Читайте также:

Вслед за победой над сборной Италии англичане уверенно обыграли дома Украину со счетом 2:0. Оба гола были забиты еще до перерыва, их авторами стали Букайо Сака и Харри Кейн. 

Сборная Англии обыграла Украину

Задача "трех львов"

Наставник сборной Англии похвалил своих подопечных за самоотдачу и реализацию. Он выделил нескольких футболистов в составе "трех львов", чей вклад помог одержать еще одну победу. 

"Это была хорошая игра, и я доволен выступлением английских футболистов. Мы изначально готовили из к двум тяжелым поединкам, особое внимание уделили вопросу психологии. В Италии мы хорошо играли с мячом в первом тайме. После перерыва теряли контроль, пришлось проявить характер. 

В матче с Украиной мы сделали сложную игру простой. Выполнили задачу. Легко выходили из прессинга благодаря Букайо Сака и Мэддисону. Джеймс провел классный матч, меня это не удивило", — рассказал Гарет Саутгейт. 

Лучшие игроки в составе сборной Англии

Наставник "трех львов" выделил еще и Джуда Беллингема, чьи лидерские и футбольные качества играют большую роль в доминировании английских футболистов в центре поля. 

"Беллингем и Сака очень много работают, с ними приятно иметь дело. Я считаю гол, который забил Букайо, признаком настоящего мастера. За последние 18 месяцев у него появилась уверенность, и это отразилось на результативных действиях футболиста. Но нельзя почивать на лаврах, нам еще есть куда расти", — заявил Гарет Саутгейт. 

Напомним, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский назвал причины поражения от Англии в квалификации на Евро-2024. 

А на чемпионате мира-2023 по фигурному катанию завершилась произвольная программа. На турнире было установлено историческое достижение. Фигурист из США впервые в истории совершил четверной аксель. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

09:00 В Германии началась масштабная забастовка транспортников

08:59 Команда Twitter разыскивает пользователя, который частично слил код соцсети в сеть

08:52 Ротань рассказал, что ждет сборную Украины в ближайшие месяцы

08:51 Нацбанк отказался от печати гривны для покрытия расходов бюджета

Новина з відео

08:44В Мелитополе раздалось несколько взрывов: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:39 Глава МИД Эстонии рассказал о перспективах Украины вступления в ЕС и НАТО

Новина з фото

08:22 В Крыму на пляжах оборудовали огневые позиции

08:14 Бойцы ВСУ продолжают ликвидировать оккупантов сотнями: Генштаб обнародовал новые потери рф

08:05 Военным будут предоставлять выплаты на покупку жилья по новым правилам

08:01 В Конгрессе заявили, что Китай скрывает, что имеет доступ к данным пользователей TikTok

Новина з відео

08:44В Мелитополе раздалось несколько взрывов: что известно

Новина з відео

23:57 В спецподразделении Kraken рассказали об успешном ночном рейде под Соледаром

Новина з відео

23:14 "Молитесь, чтобы вас посадили": Мадяр отреагировал на изнасилование несовершеннолетней на Закарпатье

Новина з відео

20:03 В Белгородской области жалуются на проблемы со светом и кражи генераторов: перехват ГУР

Новина з відео

19:04 В Тульской области прогремел мощный взрыв: росСМИ заявляют об атаке дрона

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

17:07 Тест на украинца: Укрзализныця показала, как Орландо Блум прошел "языковое испытание"

Новина з відео

15:42 В москве на ситилайтах показывают ролики, как собирать тревожный чемоданчик

Новина з відео

15:26 В Минобороны показали поединок украинских танкистов и российских противотанкистов

Новина з відео

15:18 Маленький Леон из Ирпеня трогательно исполнил хит группы "Антитіла" про Бахмут

Новина з відео

14:29 Испуганный российский продюсер Пригожин опроверг разговор с олигархом по поводу критики кремля

06:00Как привлечь путина к ответственности: история ордеров на арест глав государств

Эксклюзив

19:00Фрукты и овощи продолжают дорожать: актуальные цены на Одесском "Привозе"

18:10Парки вызывают стресс у мужчин, а узкие улицы — у женщин: как городские пространства влияют на людей

Эксклюзив

07:50Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Санитарно-десантные автомобили

Эксклюзив

06:00Жена дома, а муж на фронте: как сохранить отношения и избежать измены

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

20:00Как эффективно планировать свой бюджет: 5 советов от искусственного интеллекта

Новина з фото

15:45 Уже 30 лет бок о бок: история любви Элтона Джона с его мужем, который спас певца

08:00Почему женщин так редко обвиняют в военных преступлениях: случай Львовой-Беловой

Новина з фото

07:25 ТОП-5 малоизвестных и интересных фактов о сериале "Секс в большом городе"

Эксклюзив

07:10Российское вторжение в Украину: неделя 56-я. Возле границы враг собирает войска

Актуальное по теме

None 27 Март 09:03

В Германии началась масштабная забастовка транспортников

None 27 Март 08:59

Команда Twitter разыскивает пользователя, который частично слил код соцсети в сеть

None 27 Март 08:52

Ротань рассказал, что ждет сборную Украины в ближайшие месяцы

None 27 Март 08:56

Нацбанк отказался от печати гривны для покрытия расходов бюджета

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB