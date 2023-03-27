Не только Ребров — кандидаты в тренеры сборной Украины после Ротаня

В ближайшее время Руслана Ротаня в сборной Украины может заменить другой наставник

Руслан Ротань начал с поражения карьеру на посту исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины. Его команда уступила в Англии со счетом 0:2 в рамках отбора на Евро-2024.

На следующий официальный поединок национальную команду может вывести на поле уже другой специалист. В специальном материале портала Новини.LIVE напоминаем основные кандидатуры на эту должность.

Есть сразу несколько ответов на вопрос о том, "почему Руслан Ротань — не лучший вариант на пост главного тренера сборной Украины". Главный контраргумент заключается в том, что 41-летний специалист совмещает сразу три должности.

Посреди сезона 2022/2023 Ротань возглавил ФК "Александрия". Никто не освобождал его и от должности наставника молодежной сборной Украины. Молодой тренер действительно казался хорошим выбором на временной основе для национальной команды, но к следующим матча "сине-желтых" наверняка будет готовить другой специалист. Однако вряд ли даже у Украинской Ассоциации футбола (УАФ) есть четкое представление, кто заменит Ротаня.

Сергей Ребров: "золотая клетка" в ОАЭ

Основной кандидат на должность наставника сборной Украины. Это решение давно назрело, но у 48-летнего специалиста и УАФ "не совпадали графики". Проблема так и не решена. Контракт Реброва с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ действует до лета 2023-го года. В противном случае он возглавил бы сборную Украины еще в январе.

Кажется, что в назначении Реброва заинтересованы все стороны, включая футболистов и самого наставника. Однако в последнее время появились слухи о том, что Сергей Станиславович может продлить контракт с клубом. А ведь другой шанс возглавить сборную Украины может нескоро представиться.

Игор Йовичевич: точно найдет Мудрику место на поле

И снова обратимся к слухам. Хорватский специалист мог стать временным тренером сборной Украины вместо Руслана Ротаня. 49-летний хорватский специалист работает в УПЛ с 2012-го года и прекрасно знаком со спецификой местного футбола. К тому же в составе национальной команды много футболистов "Шахтера", так что вариант был вполне логичным.

Однако выбор в пользу Ротаня был сделан УАФ под влиянием некоторых футболистов сборной, которые попросили назначить Руслана Петровича. Вариант не сработал, так что не будет сбрасывать со счетов Йовичевича. Вопрос в том, отпустит ли его "Шахтер"? Вряд ли донецкий клуб захочет терять второго тренера за два года. А вот вариант с совмещением должностей вполне рабочий.

Виктор Скрипник: европейский опыт

Безусловно, Ребров с Йовичевичем тоже имеют опыт работы в Европе. Однако только Виктор Анатольевич есть тренировал команду из Бундеслиги, и эта лига входит в пятерку лучших чемпионатов континента.

Скрипник дважды приводил луганскую "Заря" к бронзовым медалям УПЛ, выводил команду в финал Кубка Украины. Его "Ворскла" в нынешнем сезоне не всегда убедительно играет, но Скрипник — заслуженный и амбициозный тренер. Ему уже давно пора "сделать шаг вперед", а что может быть выше чести работать с главной командой страны? Фамилия Скрипника часто фигурирует в списках "на повышение": его сватали и в "Динамо", и в сборную. Рано или поздно он получит шанс попробовать себя в топ-команде.

Напомним, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский назвал причины поражения от Англии в квалификации на Евро-2024.

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