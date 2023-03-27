Выйдет ли Украина на Евро-2024: три главных вывода после поражения от Англии
Во втором туре отбора на чемпионат Европы-2024 сборная Украины проиграла на выезде Англии со счетом 0:2. Игра команды Руслана Ротаня дала мало поводов для оптимизма, но некоторые выводы уже можно сделать.
Прогнозируем ближайшее будущее "сине-желтых" в специальном материале портала Новини.LIVE.
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Прошло полгода с момента последнего официального матча сборной Украины. Почти три месяца у команды не было главного тренера. Если прибавить к этому постоянные переезды футболистов, которые теперь проводят в путешествиях четверть жизни, получается пессимистичная картина.
И все же казалось, что у сборной Украины есть шанс отобрать очки у Англии на выезде. Хорошая форма некоторых игроков национальной команды, огромная армия болельщиков и благосклонное отношение англичан не дали угаснуть надежде в сердце каждого поклонника сборной Украины.
Реальность оказалась суровой — поражение почти без моментов у ворот соперника. Какие выводы можно сделать по первому матчу Украины в отборе на Евро-2024? Их как минимум три.
Сваток не готов к основе
Не будем обвинять защитника "Днепра-1" во всех проблемах сборной Украины в матче с Англией. Однако констатируем, что Ротань поспешил ставить Александра в основной состав. Понятно, у Забарного травма, Кривцов скоро завершит карьеру, возможно, еще рано возвращать в сборную Ракицкого. Но не оставить себе выбора при формировании линии обороны — опасная авантюра. Команда за нее поплатилась.
Это не говоря о том, что можно было попробовать сыграть в три защитника, насытив фланги и попытавшись таким образом выходить из-под плотной опеки соперника. У Ротаня был ассистент, отвечавший за разбор игры англичан. И даже это не уберегло молодого наставника от ошибок.
Дилемма Мудрика
Михаил потенциально является лидером сборной Украины. Матч против Англии совпал в личными проблемами полузащитника: трансфер не в ту команду, в которую он хотел перейти и адаптация в Премьер-лиге. "Топовый" Мудрик мог бы быть полезен вне зависимости от позиции на поле. Нынешний Михаил чувствовал себя "не в своей тарелке" на левом фланге "полуатаки".
Перед матчем много говорилось об опции использовать Мудрика в качестве форварда. Это казалось плохой идеей, но тренерский штаб принял еще более неудачное решение. Желание совместить в основе Судакова, Малиновского и Мудрика фактически привело к ослаблению команды. А ведь можно было просто выпустить Михаила справа.
У сборной Украины будет новый тренер
Подводя итоги констатируем: спасителя из Руслана Ротаня не вышло. Возможно, он еще возглавит главную команду страны без приставки "и.о.", но пока время этого специалиста еще не пришло. Совмещать сразу три работы — означает подвести всех трех работодателей, не говоря уже об ожиданиях болельщиков.
К лету у сборной Украины может появиться новый, постоянный тренер. Большая вероятность, что им станет Сергей Ребров. Есть и другие кандидаты, но это уже тема для отдельного материала.
Для сборной Украины еще ничего не потеряно в отборе на Евро-2024. Будет тяжело, шансы минимальны, но надо продолжать бороться.
Ближайшие матчи сборной Украины:
- 16.06 Северная Македония — Украина
- 19.06 Украина — Мальта
- 09.09 Украина — Англия
- 12.09 Италия — Украина
- 14.10 Украина — Северная Македония
- 17.10 Мальта — Украина
- 20.11 Украина — Италия
Напомним, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский назвал причины поражения от Англии в квалификации на Евро-2024.
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