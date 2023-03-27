Выйдет ли Украина на Евро-2024 — три главных вывода после поражения от Англии

Разбираем главные ошибки Руслана Ротаня в матче сборных Украины и Англии

Во втором туре отбора на чемпионат Европы-2024 сборная Украины проиграла на выезде Англии со счетом 0:2. Игра команды Руслана Ротаня дала мало поводов для оптимизма, но некоторые выводы уже можно сделать.

Прогнозируем ближайшее будущее "сине-желтых" в специальном материале портала Новини.LIVE.

Прошло полгода с момента последнего официального матча сборной Украины. Почти три месяца у команды не было главного тренера. Если прибавить к этому постоянные переезды футболистов, которые теперь проводят в путешествиях четверть жизни, получается пессимистичная картина.

И все же казалось, что у сборной Украины есть шанс отобрать очки у Англии на выезде. Хорошая форма некоторых игроков национальной команды, огромная армия болельщиков и благосклонное отношение англичан не дали угаснуть надежде в сердце каждого поклонника сборной Украины.

Реальность оказалась суровой — поражение почти без моментов у ворот соперника. Какие выводы можно сделать по первому матчу Украины в отборе на Евро-2024? Их как минимум три.

Сваток не готов к основе

Не будем обвинять защитника "Днепра-1" во всех проблемах сборной Украины в матче с Англией. Однако констатируем, что Ротань поспешил ставить Александра в основной состав. Понятно, у Забарного травма, Кривцов скоро завершит карьеру, возможно, еще рано возвращать в сборную Ракицкого. Но не оставить себе выбора при формировании линии обороны — опасная авантюра. Команда за нее поплатилась.

Это не говоря о том, что можно было попробовать сыграть в три защитника, насытив фланги и попытавшись таким образом выходить из-под плотной опеки соперника. У Ротаня был ассистент, отвечавший за разбор игры англичан. И даже это не уберегло молодого наставника от ошибок.

Дилемма Мудрика

Михаил потенциально является лидером сборной Украины. Матч против Англии совпал в личными проблемами полузащитника: трансфер не в ту команду, в которую он хотел перейти и адаптация в Премьер-лиге. "Топовый" Мудрик мог бы быть полезен вне зависимости от позиции на поле. Нынешний Михаил чувствовал себя "не в своей тарелке" на левом фланге "полуатаки".

Перед матчем много говорилось об опции использовать Мудрика в качестве форварда. Это казалось плохой идеей, но тренерский штаб принял еще более неудачное решение. Желание совместить в основе Судакова, Малиновского и Мудрика фактически привело к ослаблению команды. А ведь можно было просто выпустить Михаила справа.

У сборной Украины будет новый тренер

Подводя итоги констатируем: спасителя из Руслана Ротаня не вышло. Возможно, он еще возглавит главную команду страны без приставки "и.о.", но пока время этого специалиста еще не пришло. Совмещать сразу три работы — означает подвести всех трех работодателей, не говоря уже об ожиданиях болельщиков.

К лету у сборной Украины может появиться новый, постоянный тренер. Большая вероятность, что им станет Сергей Ребров. Есть и другие кандидаты, но это уже тема для отдельного материала.

Для сборной Украины еще ничего не потеряно в отборе на Евро-2024. Будет тяжело, шансы минимальны, но надо продолжать бороться.

Ближайшие матчи сборной Украины:

16.06 Северная Македония — Украина

19.06 Украина — Мальта

09.09 Украина — Англия

12.09 Италия — Украина

14.10 Украина — Северная Македония

17.10 Мальта — Украина

20.11 Украина — Италия

Напомним, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский назвал причины поражения от Англии в квалификации на Евро-2024.

На чемпионате мира-2023 по фигурному катанию завершилась произвольная программа. На турнире было установлено историческое достижение. Фигурист из США впервые в истории совершил четверной аксель.

А главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал лучших футболистов в матче отбора на Евро-2024 с национальной командой Украины.