Легендарный английский футболист эмоционально обратился к Мудрику

Молодой хавбек Михаил Мудрик провалил матч против сборной Англии

Бывший капитан сборной Англии Стивен Джеррард оценил игру сборной Украины в отборочном матче на Евро-2024 против с командой Гарета Саутгейта.

Молодой тренер отдельно прокомментировал действия полузащитника "Челси" Михаила Мудрика в интервью Mirror.

Новичок "Челси" Михаил Мудрик утратил веру в собственные силы после переезда на Туманный Альбион. В последнее время его критиковали за матчи на клубном уровне, а теперь к этому добавились негативные отзывы по мотивам выступления молодого футболиста за национальную команду.

Ошибки Мудрика

Сборная Украины проиграла на выезде Англии со счетом 0:2. Михаил Мудрик получил худшую оценку среди всех футболистов своей национальной команды, которые вышли на поле в основном составе. Однако Стивен Джеррард решил поддержать молодого игрока.

"Это была фантастическая игра в исполнении сборной Англии. Команда проявила напор, действовала разнообразно и искала пути к воротам соперника.

Я понимаю разочарование тренера сборной Украины. Некоторые его подопечные не оправдали ожидания. Мудрику еще многому предстоит научиться, он совершает ошибки. Например, он же знает, что нельзя давать Букайо Сака заходить под удар с левой ноги. Это почти всегда приговор.

Но я понимаю, что последние несколько месяцев были сложными для Мудрика. Нельзя увлекаться критикой, парень должен раскрепоститься. Он многое умеет и скоро сможет это показать", — объяснил Стивен Джеррард.

Напомним, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский назвал причины поражения от Англии в квалификации на Евро-2024.

А главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал лучших футболистов в матче отбора на Евро-2024 с национальной командой Украины.