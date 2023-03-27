Легендарний англійський футболіст емоційно звернувся до Мудрика

Молодий хавбек Михайло Мудрик провалив матч проти збірної Англії

Колишній капітан збірної Англії Стівен Джеррард оцінив гру збірної України у відбірному матчі на Євро-2024 проти команди Гарета Саутгейта.

Молодий тренер окремо прокоментував дії півзахисника "Челсі" Михайла Мудрика в інтерв'ю Mirror.

Новачок "Челсі" Михайло Мудрик втратив віру у власні сили після переїзду на Туманний Альбіон. Останнім часом його критикували за матчі на клубному рівні, а тепер до цього додалися негативні відгуки щодо виступу молодого футболіста за національну команду.

Помилки Мудрика

Збірна України програла на виїзді Англії із рахунком 0:2. Михайло Мудрик отримав найгіршу оцінку серед усіх футболістів своєї національної команди, які вийшли на поле здебільшого. Проте Стівен Джеррард вирішив підтримати молодого гравця.

"Це була фантастична гра у виконанні збірної Англії. Команда виявила натиск, діяла різноманітно та шукала шляхи до воріт суперника.

Я розумію розчарування тренера збірної України. Деякі його підопічні не виправдали очікування. Мудрику ще багато чого належить навчитися, він робить помилки. Наприклад, він знає, що не можна давати Букайо Сака заходити під удар з лівої ноги. Це майже завжди вирок.

Але я розумію, що останні кілька місяців були складними для Мудрика. Не можна захоплюватися критикою, хлопець має розкріпачитися. Він багато вміє і скоро зможе це показати", — пояснив Стівен Джеррард.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Руслан Маліновський назвав причини поразки від Англії у кваліфікації на Євро-2024.

А головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт назвав найкращих футболістів у матчі відбору на Євро-2024 із національною командою України.