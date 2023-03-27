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Чи вийде Україна на Євро-2024: три головні висновки після поразки від Англії

27 березня 2023 15:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Чи вийде Україна на Євро-2024 — три головні висновки після поразки від Англії
Розбираємо головні помилки Руслана Ротаня у матчі збірних України та Англії
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У другому турі відбору на чемпіонат Європи-2024 збірна України програла на виїзді Англії з рахунком 0:2. Гра команди Руслана Ротаня дала мало приводів для оптимізму, але деякі висновки можна зробити.

Прогнозуємо найближче майбутнє "синьо-жовтих" у спеціальному матеріалі порталу Новини.LIVE.

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Минуло пів року від моменту останнього офіційного матчу збірної України. Майже три місяці команда не мала головного тренера. Якщо додати до цього постійних переїздів футболістів, які тепер проводять у подорожах чверть життя, виходить песимістична картина.

Збірна України

І все ж здавалося, що збірна України має шанс відібрати очки в Англії на виїзді. Хороша форма деяких гравців національної команди, величезна армія вболівальників та прихильне ставлення англійців не дали згаснути надії у серці кожного шанувальника збірної України.

Реальність виявилася суворою — поразка майже без моментів біля воріт суперника. Які висновки можна зробити з першого матчу України у відборі на Євро-2024? Їх щонайменше три.

Сваток не готовий до основи

Не звинувачуватимемо захисника "Дніпра-1" у всіх проблемах збірної України у матчі з Англією. Проте констатуємо, що Ротань поспішив ставити Олександра до основного складу. Зрозуміло, у Забарного травма, Кривцов скоро завершить кар'єру, можливо ще рано повертати до збірної Ракицького. Але не залишити собі вибору для формування лінії оборони — небезпечна авантюра. Команда за неї поплатилася.

Олександр Сваток

Це не кажучи про те, що можна було спробувати зіграти у три захисники, наситивши фланги та спробувавши таким чином виходити з-під щільної опіки суперника. У Ротаня був помічник, який відповідав за розбір гри англійців. І навіть це не вберегло молодого наставника від помилок.

Дилема Мудрика

Михайло потенційно є лідером збірної України. Матч проти Англії збігся з особистими проблемами півзахисника: трансфер не в ту команду, в яку він хотів перейти та адаптація у Прем'єр-лізі. "Топовий" Мудрик міг би бути корисним незалежно від позиції на полі. Нинішній Михайло почував себе ніяково на лівому фланзі "напіватаки".

Михайло Мудрік

Перед матчем багато говорилося про опцію використовувати Мудрика як форварда. Це здавалося поганою ідеєю, але тренерський штаб ухвалив ще більш невдале рішення. Бажання поєднати в основі Судакова, Маліновського та Мудрика фактично призвело до послаблення команди. Адже можна було просто випустити Михайла праворуч.

У збірної України буде новий тренер

Підбиваючи підсумки, констатуємо: рятівника з Руслана Ротаня не вийшло. Можливо, він ще очолить головну команду країни без приставки "в.о.", але поки що час цього фахівця ще не настав. Поєднувати одразу три роботи — означає підвести всіх трьох роботодавців, не кажучи вже про очікування вболівальників.

Збірна України програла Англії

До літа у збірної України може з'явитися новий постійний тренер. Велика ймовірність того, що ним стане Сергій Ребров. Є й інші кандидати, але це вже тема окремого матеріалу.

Для збірної України ще нічого не втрачено у відборі до Євро-2024. Буде тяжко, шанси мінімальні, але треба продовжувати боротися.

Найближчі матчі збірної України:

  • 16.06 Північна Македонія — Україна
  • 19.06 Україна — Мальта
  • 09.09 Україна — Англія
  • 12.09 Італія — Україна
  • 14.10 Україна — Північна Македонія
  • 17.10 Мальта — Україна
  • 20.11 Україна — Італія

Нагадаємо, півзахисник збірної України Руслан Маліновський назвав причини поразки від Англії у кваліфікації на Євро-2024.

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А головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт назвав найкращих футболістів у матчі відбору на Євро-2024 із національною командою України.

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