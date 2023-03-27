Не лише Ребров — кандидати у тренери збірної України після Ротаня

Найближчим часом Руслана Ротаня у збірній України може замінити інший наставник

Руслан Ротань почав з поразки кар'єру на посаді виконуючого обов'язки головного тренера збірної України. Його команда поступилася в Англії з рахунком 0:2 у рамках відбору на Євро-2024.

Наступного офіційного поєдинку національну команду може вивести на поле вже інший фахівець. У спеціальному матеріалі порталу Новини.LIVE нагадуємо про основних кандидатів на цю посаду.

Є одразу кілька відповідей на запитання про те, чому Руслан Ротань — не найкращий варіант на посаду головного тренера збірної України. Головний контраргумент у тому, що 41-річний фахівець поєднує відразу три посади.

Серед сезону 2022/2023 Ротань очолив ФК "Олександрія". Ніхто не звільняв його і з посади наставника молодіжної збірної України. Молодий тренер справді здавався хорошим вибором на тимчасовій основі для національної команди, але до наступних матчів "синьо-жовтих" напевно готуватиме інший фахівець. Однак навряд чи навіть Українська Асоціація футболу (УАФ) має чітку виставу, хто замінить Ротаня.

Сергій Ребров: "золота клітина" в ОАЕ

Основний кандидат на посаду наставника збірної України. Це рішення давно назріло, але у 48-річного спеціаліста та УАФ "не збігалися графіки". Проблему так і не вирішено. Контракт Реброва з клубом "Аль-Айн" з ОАЕ діє до літа 2023 року. Інакше він очолив би збірну України ще у січні.

Здається, що у призначенні Реброва зацікавлені усі сторони, включаючи футболістів та самого наставника. Проте останнім часом з'явилися чутки про те, що Сергій Станіславович може продовжити контракт із клубом. А інший шанс очолити збірну України може нескоро представитися.

Ігор Йовичевич: точно знайде Мудрику місце на полі

І знову звернемося до чуток. Хорватський фахівець міг стати тимчасовим тренером збірної України замість Руслана Ротаня. 49-річний хорватський фахівець працює в УПЛ з 2012-го року і чудово знайомий зі специфікою місцевого футболу. До того ж у складі національної команди багато футболістів "Шахтаря", тож варіант був цілком логічним.

Проте вибір на користь Ротаня було зроблено УАФ під впливом деяких футболістів збірної, які попросили призначити Руслана Петровича. Варіант не спрацював, тож не скидатимемо з рахунків Йовичевича. Питання, чи відпустить його "Шахтар"? Навряд чи донецький клуб захоче втрачати другого тренера за два роки. А ось варіант із поєднанням посад цілком робочий.

Віктор Скрипник: європейський досвід

Безумовно, Ребров із Йовичевичем теж мають досвід роботи в Європі. Однак тільки Віктор Анатолійович тренував команду з Бундесліги, й ця ліга входить до п'ятірки кращих чемпіонатів континенту.

Скрипник двічі приводив луганську "Зорю" до бронзових медалей УПЛ, виводив команду у фінал Кубка України. Його "Ворскла" у нинішньому сезоні не завжди переконливо грає, але Скрипник — заслужений та амбітний тренер. Йому вже давно час "зробити крок уперед", а що може бути вищим за честь працювати з головною командою країни? Прізвище Скрипника часто фігурує у списках "на підвищення": його сватали й до "Динамо", і до збірної. Рано чи пізно він отримає шанс спробувати себе у топ команді.

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