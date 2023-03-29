Пішла з життя легенда українського спорту Альбіна Дерюгіна

Заслужений тренер України нещодавно відсвяткувала 91 день народження

Трагічна звістка надійшла зі спортивної спільноти України. У віці 91 року померла легенда світової мистецької гімнастики Альбіна Дерюгіна.

Про смерть заслуженого тренера України повідомив Національний олімпійський комітет.

Герой України Альбіна Дерюгіна нещодавно відсвяткувала свій 91 день народження. Незабаром після цього відома на весь світ тренер із художньої гімнастики померла.

Тренер зі світовим ім'ям

Дерюгіна прийшла до художньої гімнастики у 1970-х роках і досить зробила київську школу цього виду спорту найсильнішою в СРСР.

"Сьогодні її вихованки відомі у всьому світі, а міцний фундамент, який вона заклала, дозволяє виводити на п'єдестал поваги все нові та нові таланти України, зберігаючи неповторний стиль української школи мистецької гімнастики", — написано у заяві НОК.

Під керівництвом Альбіни Дерюгіної олімпійськими чемпіонами та переможцями чемпіонатів світу та Європи ставали Ольга Щеголєва, Ольга Плохова, Вікторія Сірих, Людмила Євтушенко, Ірина Дерюгіна, Олександра Тимошенко, Оксана Скалдіна, Еліна Хозлу, Тамара Єрофєєва, Анна Безсонова, Наталія.

З 1986 Дерюгіна була президентом Федерації художньої гімнастики.

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