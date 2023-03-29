Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Пішла з життя легенда українського спорту Альбіна Дерюгіна arrow

Пішла з життя легенда українського спорту Альбіна Дерюгіна

29 березня 2023 12:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Пішла з життя легенда українського спорту Альбіна Дерюгіна
Заслужений тренер України нещодавно відсвяткувала 91 день народження
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Трагічна звістка надійшла зі спортивної спільноти України. У віці 91 року померла легенда світової мистецької гімнастики Альбіна Дерюгіна.

Про смерть заслуженого тренера України повідомив Національний олімпійський комітет.

Читайте також:

Герой України Альбіна Дерюгіна нещодавно відсвяткувала свій 91 день народження. Незабаром після цього відома на весь світ тренер із художньої гімнастики померла.

Померла Альбіна Дерюгіна

Тренер зі світовим ім'ям

Дерюгіна прийшла до художньої гімнастики у 1970-х роках і досить зробила київську школу цього виду спорту найсильнішою в СРСР.

"Сьогодні її вихованки відомі у всьому світі, а міцний фундамент, який вона заклала, дозволяє виводити на п'єдестал поваги все нові та нові таланти України, зберігаючи неповторний стиль української школи мистецької гімнастики", — написано у заяві НОК.

Під керівництвом Альбіни Дерюгіної олімпійськими чемпіонами та переможцями чемпіонатів світу та Європи ставали Ольга Щеголєва, Ольга Плохова, Вікторія Сірих, Людмила Євтушенко, Ірина Дерюгіна, Олександра Тимошенко, Оксана Скалдіна, Еліна Хозлу, Тамара Єрофєєва, Анна Безсонова, Наталія.

З 1986 Дерюгіна була президентом Федерації художньої гімнастики.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик відвідав богослужіння у Києво-Печерській Лаврі.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі встановив унікальний рекорд голів у своїй кар'єрі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

12:35 Відпустка для військового під час війни: як оформити та скільки триватиме

12:32 На окупованих територіях люди не можуть отримати доступ до медичної допомоги, — Анна Маляр

Новина з відео

12:27 Дружина Павліка зізналась, хто більше заробляє в родині

12:27 Лубінець викрив брехню російської омбудсменки Москалькової про "постійний контакт"

Новина з відео

12:20 Окупанти почали використовувати керовані бомби: Гуменюк пояснила принцип їх роботи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:19 У Львові викрили контрабанду брендованого одягу, який видавали за секонд-хенд

12:12 Знущалися та імітували розстріли: в Україні судитимуть ще одного військового рф

11:56 McDonald’s запустить доставку їжі через Bolt Food

11:51 Шмигаль анонсував потужну фінансову підтримку від Канади

11:50 До Великодня Укрзалізниця запустить додаткові поїзди з Одеси

Новина з відео

12:27 Дружина Павліка зізналась, хто більше заробляє в родині

Новина з відео

12:20 Окупанти почали використовувати керовані бомби: Гуменюк пояснила принцип їх роботи

Новина з відео

11:29 Амстердам запустив рекламу, щоб зменшити кількість британських туристів: подробиці

Новина з відео

10:53З корабля чи з авіації: Гуменюк оцінила можливість чергового ракетного удару

Новина з відео

10:44 Експідопічна Потапа розповіла, чому довго мовчала щодо пропозицій сексу від репера

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

08:47 ​​​​​​​В Чечні сталася стрілянина: кадировці заявляють про ліквідацію двох терористів

Новина з відео

08:23 У грузинському Батумі пронісся руйнівний ураган: загинула людина

Новина з відео

07:29 В окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи

Новина з відео

22:28 Візит Зеленського на Сумщину: Президент підбив підсумки

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

06:10Загроза демократії: закони про іноземних агентів ширяться світом

Ексклюзив

20:30П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Ексклюзив

18:42Розкачування човна: чи вдасться рф відкрити "другий фронт"

17:10Ізраїльський майдан: перша перемога громадянського суспільства

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:30Скорочене меню, черги та зростання цін: в Одесі відкрили McDonald's

Ексклюзив

12:35Екологічний та сучасний: в Одесі презентували макет ЕХРО-2030

Ексклюзив

10:02Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

Новина з фото

06:45Від фріка до оскароносної зірки в сукні: як змінилась Леді Гага за 37 років

Ексклюзив

06:10Ірпінь починає масштабну відбудову міста через рік після деокупації: великий репортаж

Актуальне по темі

None 29 Березень 12:38

Відпустка для військового під час війни: як оформити та скільки триватиме

None 29 Березень 12:31

На окупованих територіях люди не можуть отримати доступ до медичної допомоги, — Анна Маляр

None 29 Березень 12:26

Дружина Павліка зізналась, хто більше заробляє в родині

None 29 Березень 12:29

Лубінець викрив брехню російської омбудсменки Москалькової про "постійний контакт"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB