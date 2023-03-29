Усик пришел на богослужение в Киево-Печерскую Лавру
Украинский боксер Александр Усик посетил богослужение в Киево-Печерской Лавре. Известный спортсмен присоединился к сотням других верующих людей, которые пришли в это утро на территорию храма.
Усик никак не анонсировал появление в Лавре, сообщают Новини.LIVE.
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36-летний боксер Александр Усик присоединился к прихожанам, которые 29 марта посетили богослужение в Киево-Печерской Лавре. Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе стоял вместе с другими людьми, которые собрались на территории храмового комплекса.
Что сказал Александр Усик?
Спортсмен никак не прокомментировал посещение в Лавре. На вопрос о том, почему он посетил комплекс, Александр ответил, что "пришел молиться, а не комментировать".
Сегодня истек срок аренды части помещений Киево-Печерской Лавры. Представители УПЦ МП освобождают территорию Нижней Лавры. Многие прихожане в последний раз пришли на торжественное богослужение на территории храмового комплекса. Усик не сказал, будет ли он и в дальнейшем посещать Лавру. У спортсмена репутация глубоко верующего человека.
Напомним, в ПЦУ рассказали о судьбе монахов Киево-Печерской Лавры. Названо условие, при котором они могут остаться на территории комплекса.
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