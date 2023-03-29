Михайлюк сыграл лучший матч за "Шарлотт Хорнетс"

Украинский баскетболист помог своей команде одержать важную победу

Украинский баскетболист клуба "Шарлотт Хорнетс" Святослав Михайлюк помог своей команде обыграть на выезде "Оклахома-Сити Тандер". В матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился со счетом 137:134 в пользу гостей.

Защитник сборной Украины провел один из лучших поединков за последнее время, сообщают Новини.LIVE.

Святослав Михайлюк стал баскетболистом "Шарлотт Хорнетс" в 2023-м году. 25-летний защитник провел почти идеальную игру против "Оклахомы".

Лучшая игра Михайлюка

Украинец провел на площадке 36 минут и набрал 18 очков. Михайлюк реализовал шесть из 13 из игры, в том числе два из пяти трехочковых бросков. Святослав сделал пять подборов, восемь передач, три перехвата, два блок-шота, а также два раза нарушил правила.

Это самый результативный матч украинского баскетболиста в составе "Шарлотт". Также это лучший показатель Михайлюка по очкам с мая 2021-го года, когда еще в составе "Оклахомы" в матче с "Ютой" набрал 19 очков.

В текущем сезоне Святослав Михайлюк в составе "Шарлотт Хорнетс" в среднем набирает 7,2 очка, 1,6 подбора и 1,7 передачи.

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