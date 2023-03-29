Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Михайлюк сыграл лучший матч за "Шарлотт Хорнетс" arrow

Михайлюк сыграл лучший матч за "Шарлотт Хорнетс"

29 марта 2023 09:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Михайлюк сыграл лучший матч за Шарлотт Хорнетс
Украинский баскетболист помог своей команде одержать важную победу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский баскетболист клуба "Шарлотт Хорнетс" Святослав Михайлюк помог своей команде обыграть на выезде "Оклахома-Сити Тандер". В матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился со счетом 137:134 в пользу гостей. 

Защитник сборной Украины провел один из лучших поединков за последнее время, сообщают Новини.LIVE

Читайте также:

Святослав Михайлюк стал баскетболистом "Шарлотт Хорнетс" в 2023-м году. 25-летний защитник провел почти идеальную игру против "Оклахомы". 

Святослав Михайлюк

Лучшая игра Михайлюка

Украинец провел на площадке 36 минут и набрал 18 очков. Михайлюк реализовал шесть из 13 из игры, в том числе два из пяти трехочковых бросков. Святослав сделал пять подборов, восемь передач, три перехвата, два блок-шота, а также два раза нарушил правила. 

Это самый результативный матч украинского баскетболиста в составе "Шарлотт". Также это лучший показатель Михайлюка по очкам с мая 2021-го года, когда еще в составе "Оклахомы" в матче с "Ютой" набрал 19 очков.

В текущем сезоне Святослав Михайлюк в составе "Шарлотт Хорнетс" в среднем набирает 7,2 очка, 1,6 подбора и 1,7 передачи.

Напомним, капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил уникальный рекорд по голам в своей карьере. 

Сборная Украины по футболу получит нового главного тренера Руслана Ротаня заменит один из известных специалистов. Представляем главных кандидатов.

Лондонский "Арсенал" уже готовит список футболистов, которые пополнят команду летом 2022-го года. "Канониры" нацелились на молодую звезду чемпионата Испании. 

Легкоатлетка Ярослава Магучих предложила альтернативу бойкоту Олимпийских игр в Париже. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

10:02 Под Бахмутом Силы обороны сбили российский самолет: что известно

09:58 Готовит к "вечной войне": СМИ проанализировали недавние заявления путина

09:36 Обстрелы Донецкой области: в ОВА обнародовали новые данные о пострадавших среди гражданских

09:31Российские войска потеряли за сутки более 600 окупантов: Генштаб об успехах ВСУ на фронте

09:27 Рост ВВП и повышение курса доллара: новый прогноз ICU

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

09:21УПЦ МП освобождает Нижнюю Лавру: что происходит

09:13 Почему для Украины важно удерживать Бахмут: Зеленский привел аргументы

09:04 ​​​Байден впервые отреагировал на идею кремля разместить ядерное оружие в Беларуси

09:01 Жена Ярмоленко рассказала о переходе семьи на украинский язык

08:53Зеленский пригласил лидера Китая посетить Украину

Новина з відео

08:47 В Чечне произошла стрельба: кадыровцы заявляют о ликвидации двух террористов

Новина з відео

08:23 В грузинском Батуми пронесся разрушительный ураган: погиб человек

Новина з відео

07:29 В оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы

Новина з відео

22:28 Визит Зеленского в Сумскую область: Президент подвел итоги

Эксклюзив

20:00Трудоустройство во время войны: планируют ли одесситы менять свои профессии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

17:42 Группа KAZKA сообщила, когда уберет букву Z из названия: при чем здесь Зеленский

Новина з відео

17:00 Затонула румынская лодка: одесские пограничники спасли человека

Новина з відео

14:54 Зеленский вручил Ахтырке знак отличия города-героя

Новина з відео

14:40В Одессе дерево упало на женщину: в каком состоянии пострадала

Новина з відео

14:40 Анатолий Анатолич с женой трогательно поздравили младшую дочь с днем рождения

06:10Угроза демократии: законы об иностранных агентах распространяются по миру

Эксклюзив

20:30Пять советов, которые помогут сосредоточиться на положительных мыслях

Эксклюзив

20:00Трудоустройство во время войны: планируют ли одесситы менять свои профессии

Эксклюзив

18:42Раскачивание лодки: удастся ли РФ открыть "второй фронт"

17:10Израильский майдан: первая победа гражданского общества

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

16:30Сокращенное меню, очереди и рост цен: в Одессе открыли McDonald's

Эксклюзив

12:35Экологический и современный: в Одессе представили макет ЭХРО-2030

Эксклюзив

10:02Ядерные планы путина: остановят ли россию Совбез ООН и заявления Китая

Новина з фото

06:45От фрика до оскароносной звезды в платье: как изменилась Леди Гага за 37 лет

Эксклюзив

06:10Ирпень начинает масштабное восстановление города спустя год после деоккупации: большой репортаж

Актуальное по теме

None 29 Март 09:58

Готовит к "вечной войне": СМИ проанализировали недавние заявления путина

None 29 Март 09:36

Обстрелы Донецкой области: в ОВА обнародовали новые данные о пострадавших среди гражданских

None 29 Март 09:47

Рост ВВП и повышение курса доллара: новый прогноз ICU

None 29 Март 09:22

УПЦ МП освобождает Нижнюю Лавру: что происходит

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB