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Зинченко получит в напарники звезду Ла Лиги: "Арсенал" готовит топ трансфер

28 марта 2023 20:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Арсенал подпишет звезду испанской Ла Лиги
"Канониры" готовятся пригласить молодого воспитанника "Реала"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лондонский "Арсенал" уже готовит список футболистов, которые пополнят команду летом 2022-го года. Микель Артета обратил внимание на молодого игрока из чемпионата Испании. 

На "Эмирэйтс" может приехать полузащитник, который вызовет у болельщиков "канониров" ассоциации с Сеском Фабрегасом, сообщает Diario AS

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18-летний воспитанник мадридского "Реала" Иван Фреснеда стал одной из целей лондонского" Арсенала" на трансферном рынке. Молодой футболист мог сменить клуб еще в январе 2023-го года, но решил остаться до лета в "Вальядолиде". 

 

Перспективный футболист

В составе "пуселы" Фреснеда дебютировал в испанской Примере. Полузащитник хочет помочь "Вальядолиду" сохранить прописку в элитном дивизионе, после чего он с чистой совестью сможет покинуть команду. 

Игроком интересуются многие европейские гранды, включая итальянский "Ювентус" и дортмундскую "Боруссию". Его хотят купить мадридский "Атлетико" и каталонская "Барселона". Мадридский "Реал" тоже не против вернуть своего бывшего футболиста.

Иван Фреснеда может перейти в Арсенал

А сам Иван Фреснеда уже изучает английский язык и готовится к переходу в Премьер-лигу. Правда на всякий случай он учить еще и немецкий язык.

"Я всегда ценил учебу ради будущего, помимо футбола. Я человек, который любит изучать языки. Моя семья очень любит футбол. Мы собираемся и смотрим матчи разных чемпионатов", — признался Иван Фреснеда.

Футболист рассказал, что его кумирами на поле являются Ашраф Хакими, Рис Джеймс и Александр-Арнольд. Два из трех этих игроков выступают в АПЛ. 

Напомним, что полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский назвал причины поражения от Англии в квалификации на Евро-2024.

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