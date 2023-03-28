Арсенал подпишет звезду испанской Ла Лиги

"Канониры" готовятся пригласить молодого воспитанника "Реала"

Лондонский "Арсенал" уже готовит список футболистов, которые пополнят команду летом 2022-го года. Микель Артета обратил внимание на молодого игрока из чемпионата Испании.

На "Эмирэйтс" может приехать полузащитник, который вызовет у болельщиков "канониров" ассоциации с Сеском Фабрегасом, сообщает Diario AS.

18-летний воспитанник мадридского "Реала" Иван Фреснеда стал одной из целей лондонского" Арсенала" на трансферном рынке. Молодой футболист мог сменить клуб еще в январе 2023-го года, но решил остаться до лета в "Вальядолиде".

Перспективный футболист

В составе "пуселы" Фреснеда дебютировал в испанской Примере. Полузащитник хочет помочь "Вальядолиду" сохранить прописку в элитном дивизионе, после чего он с чистой совестью сможет покинуть команду.

Игроком интересуются многие европейские гранды, включая итальянский "Ювентус" и дортмундскую "Боруссию". Его хотят купить мадридский "Атлетико" и каталонская "Барселона". Мадридский "Реал" тоже не против вернуть своего бывшего футболиста.

А сам Иван Фреснеда уже изучает английский язык и готовится к переходу в Премьер-лигу. Правда на всякий случай он учить еще и немецкий язык.

"Я всегда ценил учебу ради будущего, помимо футбола. Я человек, который любит изучать языки. Моя семья очень любит футбол. Мы собираемся и смотрим матчи разных чемпионатов", — признался Иван Фреснеда.

Футболист рассказал, что его кумирами на поле являются Ашраф Хакими, Рис Джеймс и Александр-Арнольд. Два из трех этих игроков выступают в АПЛ.

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