Зинченко высказался о сорванном переходе Мудрика к Арсеналу

Игроки обсудили первоначальное желание Мудрика играть за "канониров"

Игрок лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко хотел, чтобы Михаил Мудрик перешел из "Шахтера" именно в состав "канониров". Но так получилось, что Мудрик оказался в "Челси".



Об этом Зинченко рассказал в интервью Dailymail.



"Я ему сказал: все закончилось, уже неважно, что ты хотел перейти в "Арсенал". Или чего хотели другие люди. Теперь ты – игрок "Челси", имеешь долгосрочный контракт и только одну опцию. Только вперед вместе с новой командой. Жаль , что Михаил не перешел в Арсенал, я этого хотел, но так складывается жизнь", — рассказал Зинченко.



Сам Мудрик заявил, что между ним и Зинченко нет никаких обид и они шутят о сложившейся ситуации.



"Зинченко мне очень помог. Он мне импонирует. Мы часто шутим об "Арсенале", "Челси" и о том, какого цвета Лондон. Зинченко очень забавный и добрый парень. Иногда мы проводим с ним время в дружелюбной атмосфере. Он меня спрашивает, какого цвета Лондон? А я говорю — синий", — сказал Мудрик в интервью Sky Sports.



Мудрик в составе "Челси" провел семь игр и отдал один ассист. Зинченко в этом сезоне сыграл за "Арсенал" 27 матчей, в которых забил один гол и совершил две результативные передачи.

Олександр Зинченко на Мудрике был счастливый арсенал ходьба в январе: “Я был им, 'Он ладно обещает, это не может быть матерью, что вы думаете, что другие ребята думали. Теперь вы являетесь Chelsea игроком, вы являетесь долгосрочным контрактом и вы должны только один вариант, только один способ - прямой и… pic.twitter.com/sDtToYtWAM — afcstuff (@afcstuff) 24 марта, 2023



Как сообщалось ранее, в английской Премьер-лиге собираются провести матч всех звезд с участием футболистов сборной Украины. Поединок может пройти в Лондоне.



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