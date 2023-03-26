Зінченко висловився про зірваний перехід Мудрика до "Арсеналу"

Гравці обговорили початкове бажання Мудрика грати за "канонирів"

Гравець лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко хотів, щоб Михайло Мудрик перейшов з "Шахтаря" саме до складу "канонірів". Але так сталося, що Мудрик опинився в "Челсі".



Про це Зінченко розповів в інтерв'ю Dailymail.



"Я йому сказав: все закінчилося, вже неважливо, що ти хотів перейти в "Арсенал". Або чого хотіли інші люди. Тепер ти – гравець "Челсі", маєш довгостроковий контракт і тільки одну опцію. Тільки вперед разом з новою командою. Шкода, що Михайло не перейшов в Арсенал, я цього хотів, але так складається життя", – розповів Зінченко.



Сам Мудрик заявив, що між ним і Зінченком немає жодних образ та вони жартують про ситуацію, що склалася.



"Зінченко мені дуже допоміг. Він мені імпонує. Ми часто жартуємо про Арсенал, Челсі і про те, якого кольору Лондон. Зінченко дуже кумедний і добрий хлопець. Іноді ми проводимо з ним час у доброзичливій атмосфері. Він мене питає, якого кольору Лондон? А я кажу — синій", – сказав Мудрик в інтерв’ю Sky Sports.



Мудрик у складі "Челсі" провів сім ігор і віддав один асист. Зінченко цього сезону зіграв за "Арсенал" 27 матчів, в яких забив один гол і зробив дві результативні передачі.

Oleksandr Zinchenko on Mudryk’s failed Arsenal move in January: “I told him, ‘It’s gone already, it doesn’t matter what you wanted, what the other guys wanted. Now you’re a Chelsea player, you signed a long-term contract & you have only one option, only one way - direct &… pic.twitter.com/sDtToYtWAM — afcstuff (@afcstuff) March 24, 2023



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