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Зінченко висловився про зірваний перехід Мудрика до "Арсеналу"

26 березня 2023 07:25
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Зінченко висловився про зірваний перехід Мудрика до Арсеналу
Гравці обговорили початкове бажання Мудрика грати за "канонирів"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Гравець лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко хотів, щоб Михайло Мудрик перейшов з "Шахтаря" саме до складу "канонірів". Але так сталося, що Мудрик опинився в "Челсі".
 
Про це Зінченко розповів в інтерв'ю Dailymail.
 
"Я йому сказав: все закінчилося, вже неважливо, що ти хотів перейти в "Арсенал". Або чого хотіли інші люди. Тепер ти – гравець "Челсі", маєш довгостроковий контракт і тільки одну опцію. Тільки вперед разом з новою командою. Шкода, що Михайло не перейшов в Арсенал, я цього хотів, але так складається життя", – розповів Зінченко.
 
Сам Мудрик заявив, що між ним і Зінченком немає жодних образ та вони жартують про ситуацію, що склалася.


"Зінченко мені дуже допоміг. Він мені імпонує. Ми часто жартуємо про Арсенал, Челсі і про те, якого кольору Лондон. Зінченко дуже кумедний і добрий хлопець. Іноді ми проводимо з ним час у доброзичливій атмосфері. Він мене питає, якого кольору Лондон? А я кажу — синій", – сказав Мудрик в інтерв’ю Sky Sports.
  
Мудрик у складі "Челсі" провів сім ігор і віддав один асист. Зінченко цього сезону зіграв за "Арсенал" 27 матчів, в яких забив один гол і зробив дві результативні передачі.


Як ми повідомляли раніше, в англійській Прем'єр-лізі збираються провести матч усіх зірок за участю футболістів збірної України. Поєдинок може відбутися у Лондоні.
 
Збірна Англії прийматиме національну команду України в рамках першого матчу відбору на чемпіонат Європи-2024 у групі "С". Протистояння відбудеться на лондонському стадіоні "Вемблі" у неділю, 26 березня.

До футболістів збірної України перед грою у гості завітали українські діти. Вони разом з родичами та опікунами були вимушені виїхати до Великої Британії через російське вторгнення.

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань виступив на пресконференції перед поєдинком відбірного турніру Євро-2024.

 

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