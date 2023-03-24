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Мудрик, Зінченко, Миколенко та Забарний зіграють у матчі зірок АПЛ

24 березня 2023 16:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мудрик, Зінченко, Миколенко та Забарний зіграють у матчі зірок АПЛ
Найпопулярніші футболісти Англії зіграють у благодійній зустрічі
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

В англійській Прем'єр-лізі збираються провести матч усіх зірок турніру за участю футболістів збірної України. Поєдинок може відбутися у Лондоні.

Українські легіонери у чемпіонаті Англії одночасно вийдуть на поле, повідомляє Evening Standard.

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Поєдинок усіх зірок АПЛ має відбутися у Лондоні на стадіоні "Челсі". Власник клубу Тодд Боелі дав попередню згоду на проведення зустрічі на "Стемфорд Брідж".

Мудрік у матчі зірок АПЛ

У цьому матчі на поле вийдуть українські футболісти АПЛ:

  • Михайло Мудрик ("Челсі");
  • Олександр Зінченко ("Арсенал");
  • Віталій Миколенко ("Евертон");
  • Ілля Забарний ("Борнмут").

Мета проведення матчу

Суперника для збірної всіх зірок Прем'єр-ліги поки не обрано. Про дату проведення цього поєдинку також нічого не відомо. Навряд він відбудеться найближчим часом, оскільки Забарний досі травмований і не дебютував в АПЛ. Швидше за все, протистояння пройде на початку серпня 2023 року. Не виключено, що на той час українських футболістів в Англії побільшає.

Метою проведення матчу стане збір коштів для благодійної організації Football for Ukraine. Цей фонд створив Олександр Зінченко. Організація надає допомогу українським біженцям, які опинилися у Великій Британії.

Нагадаємо, наступний сезон каталонська "Барселона" може розпочати з оновленою лінією атаки. На зміну Роберту Левандовському можуть запросити іншого форварда. Кандидатури цих гравців уже відомі.

А легенда світового боксу зіштовхнула лобами Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Спортсмен розкритикував українця та британця за відмову від бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

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