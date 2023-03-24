Мудрик, Зінченко, Миколенко та Забарний зіграють у матчі зірок АПЛ

Найпопулярніші футболісти Англії зіграють у благодійній зустрічі

В англійській Прем'єр-лізі збираються провести матч усіх зірок турніру за участю футболістів збірної України. Поєдинок може відбутися у Лондоні.

Українські легіонери у чемпіонаті Англії одночасно вийдуть на поле, повідомляє Evening Standard.

Поєдинок усіх зірок АПЛ має відбутися у Лондоні на стадіоні "Челсі". Власник клубу Тодд Боелі дав попередню згоду на проведення зустрічі на "Стемфорд Брідж".

У цьому матчі на поле вийдуть українські футболісти АПЛ:

Михайло Мудрик ("Челсі");

Олександр Зінченко ("Арсенал");

Віталій Миколенко ("Евертон");

Ілля Забарний ("Борнмут").

Мета проведення матчу

Суперника для збірної всіх зірок Прем'єр-ліги поки не обрано. Про дату проведення цього поєдинку також нічого не відомо. Навряд він відбудеться найближчим часом, оскільки Забарний досі травмований і не дебютував в АПЛ. Швидше за все, протистояння пройде на початку серпня 2023 року. Не виключено, що на той час українських футболістів в Англії побільшає.

Метою проведення матчу стане збір коштів для благодійної організації Football for Ukraine. Цей фонд створив Олександр Зінченко. Організація надає допомогу українським біженцям, які опинилися у Великій Британії.

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