Мудрик, Зинченко, Миколенко и Забарный сыграют в матче звезд АПЛ
В английской Премьер-лиге собираются провести матч всех звезд турнира с участием футболистов сборной Украины. Поединок может состояться в Лондоне.
Украинские легионеры в чемпионате Англии одновременно выйдут на поле, сообщает Evening Standard.
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Поединок всех звезд АПЛ должен состояться в Лондоне на стадионе "Челси". Владелец клуба Тодд Боэли дал предварительное согласие на проведение встречи на "Стэмфорд Бридж".
В этом матче на поле выйдут украинские футболисты АПЛ:
- Михаил Мудрик ("Челси");
- Александр Зинченко ("Арсенал");
- Виталий Миколенко ("Эвертон");
- Илья Забарный ("Борнмут").
Цель проведения матча
Соперник для сборной всех звезд Премьер-лиги пока не выбран. О дате проведения этого поединка тоже ничего не известно. Вряд ли он состоится в ближайшее время, поскольку Забарный до сих пор травмирован и не дебютировал в АПЛ. Скорее всего, противостояние пройдет в начале августа 2023-го года. Не исключено, что к тому времени украинских футболистов в Англии станет больше.
Целью проведения матча станет бор средств для благотворительной организации Football for Ukraine. Этот фонд создал Александр Зинченко. Организация оказывает помощь украинским беженцам, оказавшимся в Великобритании.
Напомним, следующий сезон каталонская "Барселона" может начать с обновленной линией атаки. На смену Роберту Левандовскому могут пригласить другого форварда. Кандидатуры этих игроков уже известны.
А легенда мирового бокса столкнула лбами Александра Усика и Тайсона Фьюри. Спортсмен раскритиковал украинца и британца за отказ от боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.