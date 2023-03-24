Мудрик, Зинченко, Миколенко и Забарный сыграют в матче звезд АПЛ

Самые популярные футболисты Англии сыграют в благотворительной встрече

В английской Премьер-лиге собираются провести матч всех звезд турнира с участием футболистов сборной Украины. Поединок может состояться в Лондоне.

Украинские легионеры в чемпионате Англии одновременно выйдут на поле, сообщает Evening Standard.

Поединок всех звезд АПЛ должен состояться в Лондоне на стадионе "Челси". Владелец клуба Тодд Боэли дал предварительное согласие на проведение встречи на "Стэмфорд Бридж".

В этом матче на поле выйдут украинские футболисты АПЛ:

Михаил Мудрик ("Челси");

Александр Зинченко ("Арсенал");

Виталий Миколенко ("Эвертон");

Илья Забарный ("Борнмут").

Цель проведения матча

Соперник для сборной всех звезд Премьер-лиги пока не выбран. О дате проведения этого поединка тоже ничего не известно. Вряд ли он состоится в ближайшее время, поскольку Забарный до сих пор травмирован и не дебютировал в АПЛ. Скорее всего, противостояние пройдет в начале августа 2023-го года. Не исключено, что к тому времени украинских футболистов в Англии станет больше.

Целью проведения матча станет бор средств для благотворительной организации Football for Ukraine. Этот фонд создал Александр Зинченко. Организация оказывает помощь украинским беженцам, оказавшимся в Великобритании.

Напомним, следующий сезон каталонская "Барселона" может начать с обновленной линией атаки. На смену Роберту Левандовскому могут пригласить другого форварда. Кандидатуры этих игроков уже известны.

А легенда мирового бокса столкнула лбами Александра Усика и Тайсона Фьюри. Спортсмен раскритиковал украинца и британца за отказ от боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.