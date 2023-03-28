Арсенал підпише зірку іспанської Ла-Ліги

"Каноніри" готуються запросити молодого вихованця "Реала"

Лондонський "Арсенал" вже готує список футболістів, які поповнять команду влітку 2022 року. Мікель Артета звернув увагу на молодого гравця із чемпіонату Іспанії.

На "Емірейтс" може приїхати півзахисник, який викличе у вболівальників "канонірів" асоціації із Сеском Фабрегасом, повідомляє Diario AS.

18-річний вихованець мадридського "Реала" Іван Фреснеда став однією з цілей лондонського "Арсеналу" на трансферному ринку. Молодий футболіст міг змінити клуб ще в січні 2023 року, але вирішив залишитися до літа у "Вальядоліді".

Перспективний футболіст

У складі "пусели" Фреснеда дебютував в іспанській Прімері. Півзахисник хоче допомогти "Вальядоліду" зберегти прописку в елітному дивізіоні, після чого він із чистою совістю зможе покинути команду.

Гравцем цікавляться багато європейських грандів, включаючи італійський "Ювентус" та дортмундську "Боруссію". Його хочуть купити мадридський "Атлетіко" та каталонська "Барселона". Мадридський "Реал" також не проти повернути свого колишнього футболіста.

А сам Іван Фреснеда вже вивчає англійську мову та готується до переходу до Прем'єр-ліги. Щоправда, про всяк випадок він вивчає ще й німецьку мову.

"Я завжди цінував навчання заради майбутнього, крім футболу. Я людина, яка любить вивчати мови. Моя сім'я дуже любить футбол. Ми збираємось і дивимося матчі різних чемпіонатів", — зізнався Іван Фреснеда.

Футболіст розповів, що його кумирами на полі є Ашраф Хакімі, Ріс Джеймс та Олександр Арнольд. Два з трьох цих гравців виступають в АПЛ.

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