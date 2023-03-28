Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Зінченко отримає у напарники зірку Ла Ліги: "Арсенал" готує топтрансфер arrow

Зінченко отримає у напарники зірку Ла Ліги: "Арсенал" готує топтрансфер

28 березня 2023 20:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Арсенал підпише зірку іспанської Ла-Ліги
"Каноніри" готуються запросити молодого вихованця "Реала"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лондонський "Арсенал" вже готує список футболістів, які поповнять команду влітку 2022 року. Мікель Артета звернув увагу на молодого гравця із чемпіонату Іспанії.

На "Емірейтс" може приїхати півзахисник, який викличе у вболівальників "канонірів" асоціації із Сеском Фабрегасом, повідомляє Diario AS.

Читайте також:

18-річний вихованець мадридського "Реала" Іван Фреснеда став однією з цілей лондонського "Арсеналу" на трансферному ринку. Молодий футболіст міг змінити клуб ще в січні 2023 року, але вирішив залишитися до літа у "Вальядоліді".

 

Перспективний футболіст

У складі "пусели" Фреснеда дебютував в іспанській Прімері. Півзахисник хоче допомогти "Вальядоліду" зберегти прописку в елітному дивізіоні, після чого він із чистою совістю зможе покинути команду.

Гравцем цікавляться багато європейських грандів, включаючи італійський "Ювентус" та дортмундську "Боруссію". Його хочуть купити мадридський "Атлетіко" та каталонська "Барселона". Мадридський "Реал" також не проти повернути свого колишнього футболіста.

Іван Фреснеда може перейти до Арсеналу

А сам Іван Фреснеда вже вивчає англійську мову та готується до переходу до Прем'єр-ліги. Щоправда, про всяк випадок він вивчає ще й німецьку мову.

"Я завжди цінував навчання заради майбутнього, крім футболу. Я людина, яка любить вивчати мови. Моя сім'я дуже любить футбол. Ми збираємось і дивимося матчі різних чемпіонатів", — зізнався Іван Фреснеда.

Футболіст розповів, що його кумирами на полі є Ашраф Хакімі, Ріс Джеймс та Олександр Арнольд. Два з трьох цих гравців виступають в АПЛ.

Нагадаємо, що півзахисник збірної України Руслан Маліновський назвав причини поразки від Англії у кваліфікації на Євро-2024.

Збірна України з футболу отримає нового головного тренера Руслана Ротаня замінить один із відомих фахівців. Представляємо головних кандидатів.

Легкоатлетка Ярослава Магучих запропонувала альтернативу бойкоту Олімпійських ігор у Парижі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

21:13 Українським переселенцям виплачують допомогу шість організацій, деякі до $1 тис.

21:12 В Шотландії обрали нового першого міністра: деталі

21:11 Народний синоптик розповів, в яких областях України завтра сніжитиме

20:52 На Херсонщині окупанти шукають колишніх учасників АТО

Ексклюзив

20:43Неймовірний снігопад у Києві: вечірнє місто очима фотографа Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:40 У росії батька дівчинки, яка намалювала антивоєнний малюнок, засудили до двох років колонії

Ексклюзив

20:30П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

20:00 У Португалії чоловік з ножем увірвався в ісламський центр, є загиблі

19:58 Суд країни-терориста зняв арешт з майна подруги Олі Полякової

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Новина з відео

17:42 Гурт KAZKA повідомив, коли прибере літеру Z з назви: до чого тут Зеленський

Новина з відео

17:00 Затонув румунський човен: одеські прикордонники врятували людину

Новина з відео

14:54 Зеленський вручив Охтирці відзнаку міста-героя

Новина з відео

14:40В Одесі дерево впало на жінку: в якому стані постраждала

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:40 Анатолій Анатоліч з дружиною зворушливо привітали молодшу доньку з днем народження

Новина з відео

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

Новина з відео

13:55 Ведуча програми "Аферисти в сітях" поіронізувала стосовно своєї фігури: реакція соцмереж

Новина з відео

13:05 Рятувальники ліквідували пожежу на полях зрошення в Одесі

Новина з відео

13:01 Настя Каменських потребує термінового лікування: співачка записала відео

Ексклюзив

20:30П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Ексклюзив

18:42Розкачування човна: чи вдасться рф відкрити "другий фронт"

17:10Ізраїльський майдан: перша перемога громадянського суспільства

Ексклюзив

16:30Скорочене меню, черги та зростання цін: в Одесі відкрили McDonald's

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

12:35Екологічний та сучасний: в Одесі презентували макет ЕХРО-2030

Ексклюзив

10:02Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

Новина з фото

06:45Від фріка до оскароносної зірки в сукні: як змінилась Леді Гага за 37 років

Ексклюзив

06:10Ірпінь починає масштабну відбудову міста через рік після деокупації: великий репортаж

21:13Українців закликають скаржитись на завищену вартість деяких продуктів у магазинах

Актуальне по темі

None 28 Березень 14:48

Українським переселенцям виплачують допомогу шість організацій, деякі до $1 тис.

None 28 Березень 21:12

В Шотландії обрали нового першого міністра: деталі

None 28 Березень 20:55

Народний синоптик розповів, в яких областях України завтра сніжитиме

None 28 Березень 21:08

На Херсонщині окупанти шукають колишніх учасників АТО

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB