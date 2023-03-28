Магучих предложила альтернативу бойкоту Олимпиады-2024

Украина может противостоять россиянам на всех фронтах

Чемпионка Европы по прыжкам в высоту Ярослава Магучих не видит смысла в бойкоте Олимпиады-2024 в случае допуска на турнир россиян и белорусов.

Спортсменка предложила альтернативу этому решению, сообщает "Суспільне Спорт".

Легкоатлетка Ярослава Магучих является одной из фавориток в дисциплине прыжков в высоту на предстоящих в 2024-м году Олимпийских играх в Париже. 21-летняя спортсменка считает отказ от выступления на турнире проявлением слабости и капитуляцией Украины.

Необходимо участвовать в Олимпиаде

Легкоатлетка настаивает на участии в Олимпиаде. Магучих заявила, что в случае бойкота мир будет видеть выступления белорусов и россиян, но не украинцев.

"Бойкот Олимпийских игр является довольно слабой позицией. Мы должны сделать все, чтобы этого не произошло. Но не выступать на Олимпиаде.

Это самое большое соревнование, которое смотрят все, кто раньше не смотрел. Если там не будет украинских спортсменов, это будет провал", — заявила Ярослава Магучих.

Уловки россиян

Украинская чемпионка надеется, что Международный олимпийский комитет (МОК) примет доводы Украины и запретит россиянам и белорусам участие в Олимпиаде-2024. Но если этого не произойдет, бойкот не станет правильным решением.

"Многие российские спортсмены поддерживают этот режим, многие боятся. Но я не знаю, как это будет выглядеть — чтобы они подписали какую-то бумажку, что они не поддерживают.

Если мы говорим о легкой атлетике, они выступают с эмблемой клуба ЦСКА — это поддержка армии, я считаю, поддержка геноцида", — заявила Ярослава Магучих.

Напомним, спортивное сообщество Украины потрясла еще одна трагическая новость с фронта. Известный легкоатлет Андрей Щербанивский погиб в битве с оккупантами.