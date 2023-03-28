Магучіх запропонувала альтернативу бойкоту Олімпіади-2024

Україна може протистояти росіянам на всіх фронтах

Чемпіонка Європи зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх не бачить сенсу у бойкоті Олімпіади-2024 у разі допуску на турнір росіян та білорусів.

Спортсменка запропонувала альтернативу цьому рішенню, повідомляє "Суспільне Спорт".

Легкоатлетка Ярослава Магучіх є однією з фавориток у дисципліні стрибків у висоту на Олімпійських іграх у Парижі, що відбудуться у 2024-му році. 21-річна спортсменка вважає відмову від виступу на турнірі проявом слабкості та капітуляцією України.

Необхідно брати участь в Олімпіаді

Легкоатлетка наполягає на участі в Олімпіаді. Магучіх заявила, що у разі бойкоту світ бачитиме виступи білорусів та росіян, але не українців.

"Бойкот Олімпійських ігор є досить слабкою позицією. Ми маємо зробити все, щоб цього не сталося. Але не виступати на Олімпіаді.

Це найбільше змагання, яке дивляться усі, хто раніше не дивився. Якщо там не буде українських спортсменів, це буде провал", — заявила Ярослава Магучіх.

Хитрощі росіян

Українська чемпіонка сподівається, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) візьме докази України та заборонить росіянам та білорусам участь в Олімпіаді-2024. Але якщо цього не станеться, бойкот стане правильним рішенням.

"Багато російських спортсменів підтримують цей режим, багато хто боїться. Але я не знаю, як це виглядатиме — щоб вони підписали якийсь папірець, що вони не підтримують.

Якщо ми говоримо про легку атлетику, вони виступають з емблемою клубу ЦСКА — це підтримка армії, я вважаю, підтримка геноциду", — заявила Ярослава Магучіх.

Нагадаємо, спортивна спільнота України вразила ще одна трагічна новина з фронту. Відомий легкоатлет Андрій Щербанівський загинув у битві з окупантами.