Михайлюк зіграв найкращий матч за "Шарлотт Хорнетс"

Український баскетболіст допоміг своїй команді здобути важливу перемогу

Український баскетболіст клубу "Шарлотт Хорнетс" Святослав Михайлюк допоміг своїй команді обіграти на виїзді "Оклахома-Сіті Тандер". У матчі Національної баскетбольної асоціації (НБА) завершився з рахунком 137:134 на користь гостей.

Захисник збірної України провів один із найкращих поєдинків останнім часом, повідомляють Новини.LIVE.

Святослав Михайлюк став баскетболістом "Шарлотт Хорнетс" у 2023 році. 25-річний захисник провів майже ідеальну гру проти "Оклахоми".

Найкраща гра Михайлюка

Українець провів на майданчику 36 хвилин та набрав 18 очок. Михайлюк реалізував шість із 13 з гри, у тому числі два з п'яти триочкових кидків. Святослав зробив п'ять підбирань, вісім передач, три перехоплення, два блок-шоти, а також двічі порушив правила.

Це найрезультативніший матч українського баскетболіста у складі "Шарлотт". Також це найкращий показник Михайлюка за очками з травня 2021 року, коли ще у складі "Оклахоми" у матчі з "Ютою" набрав 19 очок.

У поточному сезоні Святослав Михайлюк у складі "Шарлотт Хорнетс" у середньому набирає 7,2 очка, 1,6 підбирання та 1,7 передачі.

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