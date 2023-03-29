Жена Ярмоленко рассказала о переходе семьи на украинский язык

В семье украинского футболиста не общаются на русском языке

Супруга капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко рассказал об отношении семьи футболиста к родному языку.

Пара приучает детей говорить по-украински, рассказал Инна Ярмоленко в интервью Анне Ребровой.

33-летний Андрей Ярмоленко выступает в команде "Аль-Айн" из ОАЭ. Футболист старается разговаривать с семьей и детьми на украинском языке. Его супруга отметила, что считает важным исключить русский язык из повседневного общения.

"Я говорила больше на русском, английском языках, украинский помню только из школы, но сейчас, в этих условиях, конечно я понимаю, насколько это важно для меня лично, для моей семьи.

Честно говоря, именно в Арабских Эмиратах мы очень хотим, чтобы нас видели как украинцев, потому что очень много русскоязычных здесь, и мы очень хотим выделяться. Чтобы все слышали, что мы из Украины, потому что мы этим гордимся", — рассказала Инна Ярмоленко.

Дети Ярмоленко говорят по-украински

Лучше всего в семье Ярмоленко говорит на украинском языке Андрей. Дети не слышат русскую речь и привыкают к общению на нескольких языках, включая английский.

"Андрей разговаривает лучшее из нас, детям довольно тяжело, но они очень стараются. Андрей говорит исключительно на украинском языке с детьми, даже с самым младшим, чтобы прививать ему это с самого детства.

Андрей всегда со своими родителями и семьей разговаривал на украинском, то есть со мной на русском, с ними — на украинском. Для него это не была проблема", — рассказала Инна Ярмоленко.

Напомним, капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил уникальный рекорд по голам в своей карьере.

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