Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Дружина Ярмоленка розповіла про перехід сім'ї на українську arrow

Дружина Ярмоленка розповіла про перехід сім'ї на українську

29 березня 2023 09:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дружина Ярмоленка розповіла про перехід сім'ї на українську
У родині українського футболіста не спілкуються російською мовою
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Дружина капітана збірної України Андрія Ярмоленка розповіла про ставлення родини футболіста до рідної мови.

Пара привчає дітей говорити українською, зауважила Інна Ярмоленко в інтерв'ю Ганні Ребровій.

Читайте також:

33-річний Андрій Ярмоленко виступає у команді "Аль-Айн" з ОАЕ. Футболіст намагається розмовляти із сім'єю та дітьми українською мовою. Його дружина зазначила, що вважає за важливе виключити російську мову з повсякденного спілкування.

Андрій та Інна Ярмоленко

"Я говорила більше російською, англійською мовами, українську пам'ятаю лише зі школи, але зараз, у цих умовах, звичайно, я розумію, наскільки це важливо для мене особисто, для моєї родини.

Чесно кажучи, саме в Арабських Еміратах ми дуже хочемо, щоби нас бачили як українців, бо дуже багато російськомовних тут, і ми дуже хочемо виділятися. Щоб усі чули, що ми з України, бо ми цим пишаємось", — розповіла Інна Ярмоленко.

Андрій Ярмоленко

Діти Ярмоленка розмовляють українською

Найкраще у родині Ярмоленка розмовляє українською мовою Андрій. Діти не чують російську мову і звикають до спілкування кількома мовами, включаючи англійську.

"Андрій розмовляє найкраще з нас, дітям досить важко, але вони дуже стараються. Андрій розмовляє виключно українською мовою з дітьми, навіть із наймолодшим, щоб привчати його до цього з самого дитинства.

Андрій завжди зі своїми батьками та родиною розмовляв українською, тобто зі мною російською, з ними — українською. Для нього це не була проблема", — розповіла Інна Ярмоленко.

Нагадаємо, капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі встановив унікальний рекорд голів у своїй кар'єрі.

Збірна України з футболу отримає нового головного тренера Руслана Ротаня замінить один із відомих фахівців. Представляємо головних кандидатів.

Лондонський "Арсенал" вже готує список футболістів, які поповнять команду влітку 2022 року. "Каноніри" націлилися на молоду зірку чемпіонату Іспанії.

Легкоатлетка Ярослава Магучіх запропонувала альтернативу бойкоту Олімпійських ігор у Парижі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

10:55 СБУ впіймала агента рф, який "винюхував" склади українських військових під Авдіївкою

Новина з відео

10:53З корабля чи з авіації: Гуменюк оцінила можливість чергового ракетного удару

Новина з відео

10:44 Експідопічна Потапа розповіла, чому довго мовчала щодо пропозицій сексу від репера

Новина з фото

10:43 У Італії стався землетрус: люди вночі вибігали на вулицю

Ексклюзив

10:42Експерт розповів, за яких умов рф відкриє "другий фронт"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:37 Нафта дорожчає кілька днів поспіль: що впливає на зростання цін

10:30 Усик прийшов на богослужіння у Києво-Печерську Лавру

10:26 ​​​​​​​Повернені до України діти розповідають, як їх зомбували росіяни, — Лубінець

10:21 Сильний вітер повалив в Одесі понад 100 дерев: виходити на вулицю все ще небезпечно

10:17 Президент Казахстану відправив уряд у відставку

Новина з відео

10:53З корабля чи з авіації: Гуменюк оцінила можливість чергового ракетного удару

Новина з відео

10:44 Експідопічна Потапа розповіла, чому довго мовчала щодо пропозицій сексу від репера

Новина з відео

08:47 ​​​​​​​В Чечні сталася стрілянина: кадировці заявляють про ліквідацію двох терористів

Новина з відео

08:23 У грузинському Батумі пронісся руйнівний ураган: загинула людина

Новина з відео

07:29 В окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:28 Візит Зеленського на Сумщину: Президент підбив підсумки

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Новина з відео

17:42 Гурт KAZKA повідомив, коли прибере літеру Z з назви: до чого тут Зеленський

Новина з відео

17:00 Затонув румунський човен: одеські прикордонники врятували людину

Новина з відео

14:54 Зеленський вручив Охтирці відзнаку міста-героя

06:10Загроза демократії: закони про іноземних агентів ширяться світом

Ексклюзив

20:30П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Ексклюзив

18:42Розкачування човна: чи вдасться рф відкрити "другий фронт"

17:10Ізраїльський майдан: перша перемога громадянського суспільства

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:30Скорочене меню, черги та зростання цін: в Одесі відкрили McDonald's

Ексклюзив

12:35Екологічний та сучасний: в Одесі презентували макет ЕХРО-2030

Ексклюзив

10:02Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

Новина з фото

06:45Від фріка до оскароносної зірки в сукні: як змінилась Леді Гага за 37 років

Ексклюзив

06:10Ірпінь починає масштабну відбудову міста через рік після деокупації: великий репортаж

Актуальне по темі

None 29 Березень 10:55

СБУ впіймала агента рф, який "винюхував" склади українських військових під Авдіївкою

None 29 Березень 10:53

З корабля чи з авіації: Гуменюк оцінила можливість чергового ракетного удару

None 29 Березень 10:43

Експідопічна Потапа розповіла, чому довго мовчала щодо пропозицій сексу від репера

None 29 Березень 10:46

У Італії стався землетрус: люди вночі вибігали на вулицю

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB