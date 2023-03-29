Дружина Ярмоленка розповіла про перехід сім'ї на українську

У родині українського футболіста не спілкуються російською мовою

Дружина капітана збірної України Андрія Ярмоленка розповіла про ставлення родини футболіста до рідної мови.

Пара привчає дітей говорити українською, зауважила Інна Ярмоленко в інтерв'ю Ганні Ребровій.

33-річний Андрій Ярмоленко виступає у команді "Аль-Айн" з ОАЕ. Футболіст намагається розмовляти із сім'єю та дітьми українською мовою. Його дружина зазначила, що вважає за важливе виключити російську мову з повсякденного спілкування.

"Я говорила більше російською, англійською мовами, українську пам'ятаю лише зі школи, але зараз, у цих умовах, звичайно, я розумію, наскільки це важливо для мене особисто, для моєї родини.

Чесно кажучи, саме в Арабських Еміратах ми дуже хочемо, щоби нас бачили як українців, бо дуже багато російськомовних тут, і ми дуже хочемо виділятися. Щоб усі чули, що ми з України, бо ми цим пишаємось", — розповіла Інна Ярмоленко.

Діти Ярмоленка розмовляють українською

Найкраще у родині Ярмоленка розмовляє українською мовою Андрій. Діти не чують російську мову і звикають до спілкування кількома мовами, включаючи англійську.

"Андрій розмовляє найкраще з нас, дітям досить важко, але вони дуже стараються. Андрій розмовляє виключно українською мовою з дітьми, навіть із наймолодшим, щоб привчати його до цього з самого дитинства.

Андрій завжди зі своїми батьками та родиною розмовляв українською, тобто зі мною російською, з ними — українською. Для нього це не була проблема", — розповіла Інна Ярмоленко.

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