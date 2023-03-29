Месси установил историческое достижение в матче за сборную Аргентины

Капитан "альбиселесте" забил сразу три гола в одном поединке

Сборная Аргентины провела яркий товарищеский матч против национальной команды Кюрасао. Лео Месси забил три гола, а игра стала праздником для болельщиков.

Капитан "альбиселесте" отметился историческим достижением, сообщают Новини.LIVE.

Чемпионы мира по футболу провели еще один товарищеский матч, результат которого порадовал всех аргентинских болельщиков. Этот вечер снова стал особенным для Лионеля Месси.

Праздник сборной Аргентины

Футболисты сборной Кюрасао еще перед игрой просили Лео Месси подарить им по футболке с автографом. Конец спорам положил тренер этой команды Ремко Бисентини, который пообещал, что заберет футболку себе.

Трибуны не умолкали ни на минуту на протяжении всего поединка, в котором сборная Аргентины одержала убедительную победу со счетом 7:0.

Лионель Месси записал на свой счет три гола. Первый из них одновременно стал сотым в составе "альбиселесте". В общей сложности капитан сборной Аргентины забил 803 гола в официальных матчах за клубы и национальную команду.

28 марта. Сантьяго-дель-Эстеро (Аргентина)

Аргентина — Кюрасао — 7:0 (5:0)

Голы: Месси, 20, 33, 37; Николас Гонсалес, 23; Энцо Фернандес, 35; Ди Мария, 78 (пенальти); Монтиэль, 87.

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