Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Месси установил историческое достижение в матче за сборную Аргентины arrow

Месси установил историческое достижение в матче за сборную Аргентины

29 марта 2023 07:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Месси установил историческое достижение в матче за сборную Аргентины
Капитан "альбиселесте" забил сразу три гола в одном поединке
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Аргентины провела яркий товарищеский матч против национальной команды Кюрасао. Лео Месси забил три гола, а игра стала праздником для болельщиков. 

Капитан "альбиселесте" отметился историческим достижением, сообщают Новини.LIVE

Читайте также:

Чемпионы мира по футболу провели еще один товарищеский матч, результат которого порадовал всех аргентинских болельщиков. Этот вечер снова стал особенным для Лионеля Месси. 

Праздник сборной Аргентины

Футболисты сборной Кюрасао еще перед игрой просили Лео Месси подарить им по футболке с автографом. Конец спорам положил тренер этой команды Ремко Бисентини, который пообещал, что заберет футболку себе. 

Трибуны не умолкали ни на минуту на протяжении всего поединка, в котором сборная Аргентины одержала убедительную победу со счетом 7:0.

Месси рекорд сборная Аргентины

Лионель Месси записал на свой счет три гола. Первый из них одновременно стал сотым в составе "альбиселесте". В общей сложности капитан сборной Аргентины забил 803 гола в официальных матчах за клубы и национальную команду. 

28 марта. Сантьяго-дель-Эстеро (Аргентина)

Аргентина — Кюрасао — 7:0 (5:0) 

Голы: Месси, 20, 33, 37; Николас Гонсалес, 23; Энцо Фернандес, 35; Ди Мария, 78 (пенальти); Монтиэль, 87.

Напомним, что полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский назвал причины поражения от Англии в квалификации на Евро-2024.

Сборная Украины по футболу получит нового главного тренера Руслана Ротаня заменит один из известных специалистов. Представляем главных кандидатов.

Лондонский "Арсенал" уже готовит список футболистов, которые пополнят команду летом 2022-го года. "Канониры" нацелились на молодую звезду чемпионата Испании. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

09:04 ​​​Байден впервые отреагировал на идею кремля разместить ядерное оружие в Беларуси

09:01 Жена Ярмоленко рассказала о переходе семьи на украинский язык

08:53Зеленский пригласил лидера Китая посетить Украину

Новина з відео

08:47 В Чечне произошла стрельба: кадыровцы заявляют о ликвидации двух террористов

08:42 Россияне били по Херсонщине с авиацией и артиллерией: в ОВА рассказали о последствиях

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:34 Автоматический перерасчет пенсий в апреле: в правительстве рассказали детали

08:28 "Выиграем все остальные матчи": тренер сборной Испании о поражении в Шотландии

Новина з відео

08:23 В грузинском Батуми пронесся разрушительный ураган: погиб человек

08:22 ​​​У Украины есть данные россиян, незаконно усыновивших похищенных украинских детей, — Верещук

08:08 Украина может возобновить экспорт электричества, — Минэнерго

Новина з відео

08:47 В Чечне произошла стрельба: кадыровцы заявляют о ликвидации двух террористов

Новина з відео

08:23 В грузинском Батуми пронесся разрушительный ураган: погиб человек

Новина з відео

07:29 В оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы

Новина з відео

22:28 Визит Зеленского в Сумскую область: Президент подвел итоги

Эксклюзив

20:00Трудоустройство во время войны: планируют ли одесситы менять свои профессии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

17:42 Группа KAZKA сообщила, когда уберет букву Z из названия: при чем здесь Зеленский

Новина з відео

17:00 Затонула румынская лодка: одесские пограничники спасли человека

Новина з відео

14:54 Зеленский вручил Ахтырке знак отличия города-героя

Новина з відео

14:40В Одессе дерево упало на женщину: в каком состоянии пострадала

Новина з відео

14:40 Анатолий Анатолич с женой трогательно поздравили младшую дочь с днем рождения

06:10Угроза демократии: законы об иностранных агентах распространяются по миру

Эксклюзив

20:30Пять советов, которые помогут сосредоточиться на положительных мыслях

Эксклюзив

20:00Трудоустройство во время войны: планируют ли одесситы менять свои профессии

Эксклюзив

18:42Раскачивание лодки: удастся ли РФ открыть "второй фронт"

17:10Израильский майдан: первая победа гражданского общества

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

16:30Сокращенное меню, очереди и рост цен: в Одессе открыли McDonald's

Эксклюзив

12:35Экологический и современный: в Одессе представили макет ЭХРО-2030

Эксклюзив

10:02Ядерные планы путина: остановят ли россию Совбез ООН и заявления Китая

Новина з фото

06:45От фрика до оскароносной звезды в платье: как изменилась Леди Гага за 37 лет

Эксклюзив

06:10Ирпень начинает масштабное восстановление города спустя год после деоккупации: большой репортаж

Актуальное по теме

None 29 Март 09:05

​​​Байден впервые отреагировал на идею кремля разместить ядерное оружие в Беларуси

None 29 Март 09:00

Жена Ярмоленко рассказала о переходе семьи на украинский язык

None 29 Март 08:53

Зеленский пригласил лидера Китая посетить Украину

None 29 Март 08:48

В Чечне произошла стрельба: кадыровцы заявляют о ликвидации двух террористов

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB