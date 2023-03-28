Статуя Месси появится рядом с памятниками Пеле и Марадоны

Аргентинская звезда получила персональную статую

Атакующему полузащитнику Лионелю Месси подарили статую, которую поставят рядом с аналогичными изваяниями Диего Марадоны и Пеле в музее Футбольной конфедерации Южной Америки (КОНМЕБОЛ).

Образ аргентинского футболиста увековечили накануне исторического достижения, сообщает Goal.

Лионель Месси продолжает получать похвалу как обладатель Кубка мира и многократный лауреат "Золотого мяча". Ветеран по праву считается одним из лучших футболистов мира. КОНМЕБОЛ открыла статую, посвященную аргентинцу.

Месси был лидером сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре. Футбольные чиновники из Южной Америки спохватились и поняли, что в отличие от Криштиану Роналду, у Лео Месси нет памятников, которые были бы известны на весь мир.

Теперь эта оплошность исправлена. Месси увековечен в официальном музее южноамериканского футбола вместе с другими легендами Диего Марадоной и Пеле. Лионелю также были вручены копии трофеев Кубка мира и Кубка Южной Америки, которые он помог собрать "альбиселесте" в течение памятных 12 месяцев.

Новый рекорд Месси

35-летний футболист, который недавно забил свой 800-й гол, 99 раз отличился в воротах соперников сборной Аргентины. Уже в ближайший вторник он может забить исторический мяч в поединке против сборной Кюрасао.

"Я никогда не мечтал и не думал об этом. Моя мечта состояла в том, чтобы наслаждаться тем, что я любил, когда был маленьким. Стать профессиональным футболистом.

Позади очень долгий путь, много решений и поражений, но я всегда смотрел вперед и хотел идти к триумфу, к победам Я думаю, что это самое главное — бороться за свои мечты, за то, что все возможно, и получать удовольствие от игры", — прокомментировал ситуацию Лионель Месси.

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