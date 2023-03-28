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Жена звезды "ПСЖ" со скандалом подала на развод

28 марта 2023 12:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена звезды ПСЖ Хакими со скандалом подала на развод
Девушка не стала дожидаться окончания полицейского расследования
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Супруга защитника сборной Марокко и французского "ПСЖ" Ашрафа Хакими подала на развод. Причиной стал недавний скандал с участием футболиста и девушки, которую он привел к себе домой. 

Иба Абук прокомментировала решение уйти от игрока, с которым провела несколько лет в браке, на своей странице в Instagram

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Ашраф Хакими пополнил список спортсменов, обвиненных в изнасиловании. Недавно 24-летний марокканец познакомился с девушкой в интернете и после долгой переписки пригласил ее домой. 

Ашраф Хакими и Иба Абук

Футболист попытался вступить в интимную связь с новой знакомой против ее воли. Девушка сумела вырваться, а позже заявила о случившемся в полицию. 

Комментарий супруги Хакими

Интересно, что "ПСЖ" не стал вводить санкции в отношении своего игрока, как это сделал в аналогичной ситуации "Пумас" против Дани Алвеса. Хакими продолжает выступать за французский клуб. Однако его супруга Иба Абук на фоне скандала подала на развод. 

"Кто бы мог подумать, что в дополнение к боли, которую влечет за собой разлука и провал семейного проекта, для которого я отдавала себя всей душой и телом, мне придется столкнуться с таким позором. Мне нужно время, чтобы переварить этот шок. Я всегда была и всегда буду на стороне жертвы.

Учитывая серьезность обвинения, нам остается верить в справедливость правосудия. Спасибо всем, кто выражает мне свою поддержку и любовь", — написала Иба Абук.

Ашраф Хакими провел в браке с супругой три года. Пара воспитывает двоих детей. Расследование в отношении марокканского футболиста продолжается. 

Напомним, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский назвал причины поражения от Англии в квалификации на Евро-2024. 

Сборная Украины по футболу получит нового главного тренера. Руслана Ротаня заменит один из известных специалистов. Представляем основных кандидатов. 

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