Дружина зірки ПСЖ Хакімі зі скандалом подала на розлучення

Дівчина не стала чекати на закінчення поліцейського розслідування

Дружина захисника збірної Марокко та французького "ПСЖ" Ашрафа Хакімі подала на розлучення. Причиною став недавній скандал за участю футболіста та дівчини, яку він призвів до себе додому.

Іба Абук прокоментувала рішення піти від гравця, з яким провела кілька років у шлюбі, на своїй сторінці в Instagram.

Ашраф Хакімі поповнив список спортсменів, звинувачених у зґвалтуванні. Нещодавно 24-річний марокканець познайомився з дівчиною в інтернеті та після довгого листування запросив її додому.

Футболіст спробував вступити в інтимний зв'язок із новою знайомою проти її волі. Дівчина зуміла вирватися, а пізніше заявила про те, що сталося в поліцію.

Коментар подружжя Хакімі

Цікаво, що "ПСЖ" не став вводити санкції проти свого гравця, як це зробив в аналогічній ситуації "Пумас" проти Дані Алвеса. Хакімі продовжує виступати за французький клуб. Проте його дружина Іба Абук на тлі скандалу подала на розлучення.

"Хто б міг подумати, що на додаток до болю, який тягне за собою розлука та провал сімейного проєкту, для якого я віддавала себе всією душею і тілом, мені доведеться зіткнутися з такою ганьбою. Мені потрібен час, щоб переварити цей шок. Я завжди була і завжди буду на боці жертви.

З огляду на серйозність звинувачення нам залишається вірити у справедливість правосуддя. Дякую всім, хто висловлює мені свою підтримку та любов”, — написала Іба Абук.

Ашраф Хакімі провів у шлюбі з дружиною три роки. Пара виховує двох дітей. Розслідування щодо марокканського футболіста триває.

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