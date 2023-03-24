Стало известно, кто заменит Месси в ПСЖ

Французский клуб уже ищет замену аргентинцу

Пари Сен-Жермен постепенно готовится к тому, что Лионель Месси покинет команду уже этим летом. Вслед за заменой тренера парижане планируют менять и лидеров и ищут младших игроков.

Если Месси покинет команду действующий чемпион Франции, планирует подписать Рафаэля Леау, сообщает издание Calciomercato.

Срок контракта с Миланом рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне у 23-летнего футболиста девять голов и восемь результативных передач в 32 матчах за Милан во всех турнирах.

Пока у футболиста и его нынешнего клуба есть разногласия по зарплате и подписному бонусу по новому контракту. "Россонери" предлагают 6 миллионов евро в год и бонусы, Леау хочет сразу 7,5 миллиона.

В переговорах клуб будут представлять Рики Массара и Паоло Мальдини. Если сотрудничество не удастся продолжить, Рафаэля могут выставить летом продажу.

О том, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси намерен вернуться в каталонскую "Барселону", сообщала Mundo Deportivo .

Переговоры с руководством каталонского клуба уже продолжаются . Президент "Блаугранас" Жоан Лапорта готов пойти на условия Лео. Среди выдвинутых требований было продление контрактов с ветеранами команды Серхио Бускетсом, Жорди Альбой и Серхи Роберто.

Также Месси уже получил гарантии того, что состав "Барселоны" будет усилен новыми игроками в ближайшее лето. Выполнение этих условий, по мнению аргентинца, поможет "Барселоне" сразиться за победу в Лиге чемпионов.

Ronaldo and Messi шпага ездить на ветоши free kicks on the same day.



This is football heritage 🐐 pic.twitter.com/WVcoakkRjQ — ESPN FC (@ESPNFC) 24 марта, 2023

Но есть варианты с продолжением карьеры аргентинца в других чемпионатах. По информации El Chiringuito , он может присоединиться к саудовскому клубу Аль-Хилаль, если будет зарабатывать больше, чем Криштиану Роналду.

Утверждается, что отец футболиста Хорхе Месси потребовал выплатить его сыну 600 миллионов евро за два года. Роналду в Ан-Насре зарабатывает 200 миллионов евро за сезон.

Следующий сезон каталонская " Барселона " может начать с обновленной линией атаки. На смену Роберту Левандовскому готовы пригласить другого форварда .

Руководство мюнхенской "Баварии" неожиданно сменило главного тренера прямо по ходу сезона. Новым наставником немецкой команды стал Томас Тухель .