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Стало відомо хто замінить Мессі в ПСЖ

24 березня 2023 20:25
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Стало відомо хто замінить Мессі в ПСЖ
Французький клуб вже шукає заміну аргентинцю
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Парі Сен-Жермен поступово готується до того, що Ліонель Мессі покине команду вже цього літа. Слідом за заміною тренера парижани планують змінювати й лідерів й шукають молодших гравців.  

Якщо Мессі залишить команду чинний чемпіон Франції планує підписати Рафаеля Леау, повідомляє видання Calciomercato. 

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Термін його контракту з Міланом розрахований до літа 2024 року. Цього сезону у 23-річного футболіста дев'ять голів та вісім результативних передач у 32 матчах за Мілан у всіх турнірах.

Поки що футболіст та його нинішній клуб мають розбіжності щодо зарплати та підписного бонусу по новому контракту. "Россонері" пропонують 6 мільйонів євро на рік і бонуси, Леау хоче відразу 7,5 млн.

леау

У переговорах клуб представлятимуть Рікі Массара та Паоло Мальдіні. Якщо співробітництво не вдасться продовжити, Рафаеля можуть виставити влітку продаж.

Про те що капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі має намір повернутися до каталонської "Барселони", повідомляла Mundo Deportivo.

Перемовини з керівництвом каталонського клубу вже тривають. Президент "блаугранас" Жоан Лапорта готовий піти на умови Лео. Серед висунутих вимог було продовження контрактів із ветеранами команди: Серхіо Бускетсом, Жорді Альбою та Серхі Роберто.

Також Мессі вже отримав гарантії того, що склад "Барселони" буде посилено новими гравцями найближчого літа. Виконання цих умов, на думку аргентинця, допоможе "Барселоні" поборотися за перемогу в Лізі чемпіонів.

Але є варіанти й з продовженням кар’єри аргентинця в інших чемпіонатах. За інформацією El Chiringuito, він може приєднатися до саудівського клубу Аль-Хілаль, якщо зароблятиме більше, ніж Кріштіану Роналду.

Стверджується, що батько футболіста Хорхе Мессі вимагав виплатити його сину 600 мільйонів євро за два роки. Роналду в Ан-Насрі заробляє 200 мільйонів євро за сезон.

Наступний сезон каталонська "Барселона" може розпочати з оновленою лінією атаки. На зміну Роберту Левандовському готові запросити іншого форварда.

Керівництво мюнхенської "Баварії" несподівано змінило головного тренера прямо по ходу сезону. Новим наставником німецької команди став Томас Тухель.

 

 

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