Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Статуя Мессі з'явилась поряд з пам'ятниками Пеле та Марадони arrow

Статуя Мессі з'явилась поряд з пам'ятниками Пеле та Марадони

28 березня 2023 13:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Статуя Мессі з'явилась поряд з пам'ятниками Пеле та Марадони
Аргентинська зірка отримала персональну статую
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Атакуючому півзахиснику Ліонелю Мессі подарували статую, яку поставлять поряд з аналогічними статуями Дієго Марадони та Пеле у музеї Футбольної конфедерації Південної Америки (КОНМЕБОЛ).

Образ аргентинського футболіста увічнили напередодні історичного досягнення, повідомляє Goal.

Читайте також:

Ліонель Мессі продовжує отримувати похвалу як володар Кубка світу та багаторазовий лауреат "Золотого м'яча". Ветеран по праву вважається одним із найкращих футболістів світу. КОНМЕБОЛ відкрила статую, присвячену аргентинцю.

Мессі та Марадона

Мессі був лідером збірної Аргентини на ЧС-2022 у Катарі. Футбольні чиновники з Південної Америки схаменулися і зрозуміли, що на відміну від Кріштіану Роналду, у Лео Мессі немає пам'яток, які були б відомі на весь світ.

Тепер ця помилка виправлена. Мессі увічнений в офіційному музеї американського футболу разом з іншими легендами Дієго Марадоною та Пеле. Ліонелю також було вручено копії трофеїв Кубка світу та Кубка Південної Америки, які він допоміг зібрати "альбіселесте" протягом пам'ятних 12 місяців.

Ліонель Мессі Instagram

Новий рекорд Мессі

35-річний футболіст, який нещодавно забив свій 800-й гол, 99 разів відзначився у воротах суперників збірної Аргентини. Вже найближчого вівторка він може забити історичний м'яч у поєдинку проти збірної Кюрасао.

"Я ніколи не мріяв і не думав про це. Моя мрія полягала в тому, щоб насолоджуватися тим, що я любив, коли був маленьким. Стати професійним футболістом.

Позаду дуже довгий шлях, багато рішень і поразок, але я завжди дивився вперед і хотів йти до тріумфу, до перемог", — прокоментував ситуацію Ліонель Мессі.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Руслан Маліновський назвав причини поразки від Англії у кваліфікації на Євро-2024.

Збірна України з футболу отримає нового головного тренера Руслана Ротаня замінить один із відомих фахівців. Представляємо основних кандидатів.

Дружина футболіста "ПСЖ" Ашрафа Хакімі зі скандалом подала на розлучення. Причиною стало звинувачення марокканця у спробі зґвалтування.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

14:21На Хмельниччині перекинувся автобус з пасажирами: є постраждалі

14:20 На Київщині розпочалася посівна кампанія 2023 року: деталі

14:14 Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

14:08 Ембарго на нафту: росія стверджує, що уникла втрат завдяки Індії та Китаю

Ексклюзив

14:08"Герої не вмирають": в Одесі відкрили меморіал загиблим військовослужбовцям

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:03 Веніславський повідомив, де зараз є ексголова СБУ Баканов

Новина з фото

13:58 ​​​​​​​За три дні росіяни обстріляли понад 20 сіл і міст на Запоріжжі: поліція показала наслідки

Новина з відео

13:55 Ведуча програми "Аферисти в сітях" поіронізувала стосовно своєї фігури: реакція соцмереж

13:50 Профспілки Франції просять Макрона поставити паузу у пенсійній реформі

13:48 Росіяни намагаються знищити українські бібліотеки на окупованих територіях: деталі

Новина з відео

13:55 Ведуча програми "Аферисти в сітях" поіронізувала стосовно своєї фігури: реакція соцмереж

Новина з відео

13:05 Рятувальники ліквідували пожежу на полях зрошення в Одесі

Новина з відео

13:01 Настя Каменських потребує термінового лікування: співачка записала відео

Новина з відео

12:31 СБУ знищила російський ЗРК "ТОР": вражаюче відео

Ексклюзив

12:28В Ірпені стартує потужна відбудова міста: мер назвав терміни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:03 Зеленський нагадав про те, як російські окупанти нищать релігійні споруди в Україні

Новина з відео

11:55 Одеські поліцейські запобігли продажу небезпечного товару

Новина з відео

11:28Резніков показав перші британські танки Challenger в Україні

Новина з відео

11:21 Шторм відсунув кораблі рф до пунктів базування, втім загроза обстрілів залишається

Ексклюзив

10:13Мер Ірпеня назвав суму збитків місту через вторгнення росії

Ексклюзив

12:35Екологічний та сучасний: в Одесі презентували макет ЕХРО-2030

Ексклюзив

10:02Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

Новина з фото

06:45Від фріка до оскароносної зірки в сукні: як змінилась Леді Гага за 37 років

Ексклюзив

06:10Ірпінь починає масштабну відбудову міста через рік після деокупації: великий репортаж

21:13Українців закликають скаржитись на завищену вартість деяких продуктів у магазинах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

20:05Як змінилися учасники бойз-бенду Backstreet Boys за 30 років

Ексклюзив

19:41Кадрове кровопускання: яка доля спіткає Кабмін під час війни

Ексклюзив

19:05Три мети путіна: експерт пояснив, як росія використовуватиме ядерну зброю у білорусі

Ексклюзив

18:50Спорт і волонтерство: як українці долали "забіг незламності" на підтримку ЗСУ

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Актуальне по темі

None 28 Березень 14:18

На Хмельниччині перекинувся автобус з пасажирами: є постраждалі

None 28 Березень 14:18

На Київщині розпочалася посівна кампанія 2023 року: деталі

None 28 Березень 14:23

Відео, де чоловік в українській формі стріляє по авто жінки з дитиною, є фейком рф, — ГУР

None 28 Березень 14:18

Ембарго на нафту: росія стверджує, що уникла втрат завдяки Індії та Китаю

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB