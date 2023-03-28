Статуя Мессі з'явилась поряд з пам'ятниками Пеле та Марадони

Аргентинська зірка отримала персональну статую

Атакуючому півзахиснику Ліонелю Мессі подарували статую, яку поставлять поряд з аналогічними статуями Дієго Марадони та Пеле у музеї Футбольної конфедерації Південної Америки (КОНМЕБОЛ).

Образ аргентинського футболіста увічнили напередодні історичного досягнення, повідомляє Goal.

Ліонель Мессі продовжує отримувати похвалу як володар Кубка світу та багаторазовий лауреат "Золотого м'яча". Ветеран по праву вважається одним із найкращих футболістів світу. КОНМЕБОЛ відкрила статую, присвячену аргентинцю.

Мессі був лідером збірної Аргентини на ЧС-2022 у Катарі. Футбольні чиновники з Південної Америки схаменулися і зрозуміли, що на відміну від Кріштіану Роналду, у Лео Мессі немає пам'яток, які були б відомі на весь світ.

Тепер ця помилка виправлена. Мессі увічнений в офіційному музеї американського футболу разом з іншими легендами Дієго Марадоною та Пеле. Ліонелю також було вручено копії трофеїв Кубка світу та Кубка Південної Америки, які він допоміг зібрати "альбіселесте" протягом пам'ятних 12 місяців.

Новий рекорд Мессі

35-річний футболіст, який нещодавно забив свій 800-й гол, 99 разів відзначився у воротах суперників збірної Аргентини. Вже найближчого вівторка він може забити історичний м'яч у поєдинку проти збірної Кюрасао.

"Я ніколи не мріяв і не думав про це. Моя мрія полягала в тому, щоб насолоджуватися тим, що я любив, коли був маленьким. Стати професійним футболістом.

Позаду дуже довгий шлях, багато рішень і поразок, але я завжди дивився вперед і хотів йти до тріумфу, до перемог", — прокоментував ситуацію Ліонель Мессі.

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