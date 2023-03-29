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Мессі встановив історичне досягнення у матчі за збірну Аргентини

29 березня 2023 07:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мессі встановив історичне досягнення у матчі за збірну Аргентини
Капітан "альбіселесте" забив одразу три голи в одному поєдинку
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірна Аргентини провела яскравий товариський матч проти національної команди Кюрасао. Лео Мессі забив три голи, а гра стала святом для вболівальників.

Капітан "Альбіселесте" відзначився історичним досягненням, повідомляють Новини.LIVE.

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Свято збірної Аргентини

Футболісти збірної Кюрасао ще перед грою просили Лео Мессі подарувати їм футболку з автографом. Кінець суперечкам поклав тренер цієї команди Ремко Бісентіні, який пообіцяв, що забере собі футболку.

Трибуни не замовкали ні на хвилину протягом усього поєдинку, в якому збірна Аргентини здобула переконливу перемогу з рахунком 7:0.

Мессі рекорд збірна Аргентини

Ліонель Мессі записав на свій рахунок три голи. Перший з них одночасно став сотим у складі "альбіселесте". Загалом капітан збірної Аргентини забив 803 голи в офіційних матчах за клуби та національну команду.

28 березня. Сантьяго-дель-Естеро (Аргентина)

Аргентина — Кюрасао — 7:0 (5:0)

Голи: Мессі, 20, 33, 37; Ніколас Гонсалес, 23; Енцо Фернандес, 35; Ді Марія, 78 (пенальті); Монтіель, 87.

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