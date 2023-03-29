Мессі встановив історичне досягнення у матчі за збірну Аргентини

Капітан "альбіселесте" забив одразу три голи в одному поєдинку

Збірна Аргентини провела яскравий товариський матч проти національної команди Кюрасао. Лео Мессі забив три голи, а гра стала святом для вболівальників.

Капітан "Альбіселесте" відзначився історичним досягненням, повідомляють Новини.LIVE.

Чемпіони світу з футболу провели ще один товариський матч, результат якого порадував усіх аргентинських уболівальників. Цей вечір став особливим для Ліонеля Мессі.

Свято збірної Аргентини

Футболісти збірної Кюрасао ще перед грою просили Лео Мессі подарувати їм футболку з автографом. Кінець суперечкам поклав тренер цієї команди Ремко Бісентіні, який пообіцяв, що забере собі футболку.

Трибуни не замовкали ні на хвилину протягом усього поєдинку, в якому збірна Аргентини здобула переконливу перемогу з рахунком 7:0.

Ліонель Мессі записав на свій рахунок три голи. Перший з них одночасно став сотим у складі "альбіселесте". Загалом капітан збірної Аргентини забив 803 голи в офіційних матчах за клуби та національну команду.

28 березня. Сантьяго-дель-Естеро (Аргентина)

Аргентина — Кюрасао — 7:0 (5:0)

Голи: Мессі, 20, 33, 37; Ніколас Гонсалес, 23; Енцо Фернандес, 35; Ді Марія, 78 (пенальті); Монтіель, 87.

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