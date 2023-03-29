Усик прийшов на богослужіння у Києво-Печерську Лавру
Український боксер Олександр Усик відвідав богослужіння у Києво-Печерській Лаврі. Відомий спортсмен приєднався до сотень інших віруючих людей, які прийшли цього ранку на територію храму.
Усік ніяк не анонсував появу в Лаврі, повідомляють Новини.LIVE.
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36-річний боксер Олександр Усик приєднався до парафіян, які 29 березня відвідали богослужіння у Києво-Печерській Лаврі. Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі стояв разом з іншими людьми, які зібралися на території храмового комплексу.
Що сказав Олександр Усик?
Спортсмен ніяк не прокоментував відвідування Лаври. На запитання, чому він відвідав комплекс, Олександр відповів, що "прийшов молитися, а не коментувати".
Сьогодні минув термін оренди частини приміщень Києво-Печерської Лаври. Представники УПЦ МП звільняють територію Нижньої Лаври. Багато парафіян востаннє прийшли на урочисте богослужіння на території храмового комплексу. Усик не сказав, чи буде він і надалі відвідувати Лавру. У спортсмена репутація глибоко віруючої людини.
Нагадаємо, у ПЦУ розповіли про долю ченців Києво-Печерської Лаври. Названа умова, за якої вони можуть залишитися на території комплексу.
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