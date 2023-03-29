Ребров поділився планами щодо збірної України

Український тренер не підтвердив скандальних чуток

Головний тренер команди "Аль-Айн" з ОАЕ Сергій Ребров розповів про майбутнє і не залишив без уваги тему збірної України. Він так і не підтвердив готовності очолити головну команду країни.

Наставник прокоментував інсайдерську чутку про намір продовжити угоду з "Аль-Айном" в інтерв'ю "Українському футболу".

Контракт Сергія Реброва з "Аль-Айном" спливає влітку 2023 року. Нещодавно в українській пресі з'явилася інформація, що 48-річний наставник нібито готовий продовжити угоду.

Що сказав Сергій Ребров?

Ті самі чутки стверджували, що Руслан Ротань залишиться головним тренером збірної України вже без приставки "виконувач обов'язків". Це нібито вигідно Українській Асоціації футболу (УАФ).

"Останнім часом багато чуток та інсайдів про мене та збірну з'являється. Але невже ви думаєте, що я мушу все це коментувати?

Я озвучив свою позицію щодо роботи у збірній України, вона незмінна. А звідки інформація цього інсайду, ви запитаєте у нього", — заявив Сергій Ребров.

Нагадаємо, у віці 91 року померла легенда світової художньої гімнастики Альбіна Дерюгіна.

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