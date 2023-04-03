Нагельсманн станет новым тренером Челси

Английский клуб обратился за помощью к немецкому специалисту

Новым главным тренером лондонского "Челси" должен стать Юлиан Нагельсманн. Руководство английского клуба уже ведет переговоры с немцем.

Официально о назначении Нагельсманна может быть объявлено в ближайшие дни, сообщил Sport1.

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После недавней отставки их мюнхенской "Баварии" 35-летний Юлиан Нагельсманн не планировал возвращаться к работе в текущем сезоне. Он хотел отдохнуть до лета и затем принять решение о продолжении карьеры.

Варианты для Нагельсманна

Однако в услугах Нагельсманна уже сейчас заинтересованы сразу несколько клубов. Оба варианты для переезда в английскую Премьер-лигу появились у Нагельсманна вечером второго апреля.

Сначала английский "Лестер" уволил Брендана Роджерса. Вскоре местные журналисты объявили, что клуб ведет переговоры с молодым немецким тренером. Затем "Челси" отправил в отставку Грэма Поттера. Руководство лондонцев недовольно работой английского специалиста. В "Челси" поспешили с отставкой, чтобы успеть договориться с Нагельсманном, пока Юлиан свободен.

Интересно, что при определенных обстоятельствах Нагельсманн сможет противостоять "Баварии", своему бывшему клубу, уже в этом сезоне. В полуфинале Лиги чемпионов сезона 2022/2023 встретятся победители пар "Манчестер Сити" — "Бавария" и "Реал" — "Челси".

Напомним, в минувшие выходные сразу несколько известных форвардом установили рекорды результативности. В их числе оказались Карим Бензема и Артем Довбик.