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Соперник Усика перешел границу: на ринге будет жарко

3 апреля 2023 18:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Суперник Усика перейшов межу — на рингу буде спекотно
Украинцу придется провести несколько сложных боев
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский боксер Александр Усик снова подвергся нападкам очередного претендента на титул. Ему брошен вызов, который невозможно игнорировать. 

Усику предстоит провести ряд важных боев в 2023 году, напоминает ID Boxing

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С конца 2022 года Александр Усик морально готовился к поединку за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Однако его соперник Тайсон Фьюри в итоге не согласился подписать контракт на этот поединок. 

Филип Хргович

Противостояние с Фьюри сорвалось, но Усик все равно выйдет на ринг в 2023 году. 36-летний украинец обязан выполнить обязательства перед WBO, WBA, IBO и IBF, поясами которых он владеет. Обязательным соперником в бою за звание чемпиона мира по версии IBF является хорват Филип Хргович, которому не терпится выйти на ринг с украинцем. 

Заявление Хрговича

Претендент на чемпионский пояс IBF в супертяжелом весе Филипп Хргович заявил о готовности провести бой против обладателя поясов WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика. 

Хорватский боксер не сомневается, что может победить украинца и отобрать у него чемпионский титул. Хргович давно ждет возможность выйти на ринг с Усиком. 

"Моя мечта заключается в том, чтобы дать бой Усику. Я давно жду этот поединок. Не участвовал в других противостояниях потому, что знал: меня ждет главный бок. Я хочу драться, и это плохая новость для Александра. 

Мне все равно, кого отправить в нокдаун. Но я хотел бы, чтобы это был Усик. Я просто уничтожу его на ринге. Он слишком маленький для меня. Я сильнее и намерен доказать это на ринге", — заявил Филипп Хргович.

Еще одним обязательным соперником для Александра Усика является Даниэль Дюбуа, претендент на пояс по версии WBA. С одним из них украинец встретится на ринге в 2023 году. 

Напомним, Алексанр Зинченко и его супруга Влада Седан раскрыли семейную тайну. 

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