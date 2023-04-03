Суперник Усика перейшов межу — на рингу буде спекотно

Украинцу придется провести несколько сложных боев

Украинский боксер Александр Усик снова подвергся нападкам очередного претендента на титул. Ему брошен вызов, который невозможно игнорировать.

Усику предстоит провести ряд важных боев в 2023 году, напоминает ID Boxing.

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С конца 2022 года Александр Усик морально готовился к поединку за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Однако его соперник Тайсон Фьюри в итоге не согласился подписать контракт на этот поединок.

Противостояние с Фьюри сорвалось, но Усик все равно выйдет на ринг в 2023 году. 36-летний украинец обязан выполнить обязательства перед WBO, WBA, IBO и IBF, поясами которых он владеет. Обязательным соперником в бою за звание чемпиона мира по версии IBF является хорват Филип Хргович, которому не терпится выйти на ринг с украинцем.

Заявление Хрговича

Претендент на чемпионский пояс IBF в супертяжелом весе Филипп Хргович заявил о готовности провести бой против обладателя поясов WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика.

Хорватский боксер не сомневается, что может победить украинца и отобрать у него чемпионский титул. Хргович давно ждет возможность выйти на ринг с Усиком.

"Моя мечта заключается в том, чтобы дать бой Усику. Я давно жду этот поединок. Не участвовал в других противостояниях потому, что знал: меня ждет главный бок. Я хочу драться, и это плохая новость для Александра.

Мне все равно, кого отправить в нокдаун. Но я хотел бы, чтобы это был Усик. Я просто уничтожу его на ринге. Он слишком маленький для меня. Я сильнее и намерен доказать это на ринге", — заявил Филипп Хргович.

Еще одним обязательным соперником для Александра Усика является Даниэль Дюбуа, претендент на пояс по версии WBA. С одним из них украинец встретится на ринге в 2023 году.

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