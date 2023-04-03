Суперник Усика перейшов межу — на рингу буде спекотно

Українцю доведеться провести кілька складних боїв

Український боксер Олександр Усик знову зазнав нападів чергового претендента на титул. Йому кинуто виклик, який неможливо ігнорувати.

Усику належить провести ряд важливих боїв у 2023 році, нагадує ID Boxing.

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З кінця 2022 року Олександр Усик морально готувався до поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Однак його суперник Тайсон Ф'юрі врешті-решт не погодився підписати контракт на цей поєдинок.

Протистояння з Ф'юрі зірвалося, але Усик все одно вийде на ринг у 2023 році. 36-річний українець зобов'язаний виконати зобов'язання перед WBO, WBA, IBO та IBF, поясами яких він володіє. Обов'язковим суперником у бою за звання чемпіона світу за версією IBF є хорват Філіп Хргович, якому не терпиться вийти на ринг з українцем.

Заява Хрговича

Претендент на чемпіонський пояс IBF у надважкій вазі Філіп Хргович заявив про готовність провести бій проти володаря поясів WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика.

Хорватський боксер не сумнівається, що може перемогти українця та відібрати у нього чемпіонський титул. Хргович давно чекає на можливість вийти на ринг з Усиком.

"Моя мрія полягає в тому, щоб дати бій Усику. Я давно чекаю на цей поєдинок. Не брав участі в інших протистояннях тому, що знав: на мене чекає головний бік. Я хочу битися, і це погана новина для Олександра.

Мені байдуже, кого відправити в нокдаун. Але я хотів би, щоб це був Усик. Я просто знищу його на рингу. Він надто маленький для мене. Я сильніший і маю намір довести це на рингу", — заявив Філіп Хргович.

Ще одним обов'язковим суперником для Олександра Усика є Даніель Дюбуа, претендент на пояс за версією WBA. З одним із них українець зустрінеться на рингу у 2023 році.

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