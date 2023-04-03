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Суперник Усика перейшов межу: на рингу буде спекотно

3 квітня 2023 18:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Суперник Усика перейшов межу — на рингу буде спекотно
Українцю доведеться провести кілька складних боїв
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український боксер Олександр Усик знову зазнав нападів чергового претендента на титул. Йому кинуто виклик, який неможливо ігнорувати.

Усику належить провести ряд важливих боїв у 2023 році, нагадує ID Boxing.

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З кінця 2022 року Олександр Усик морально готувався до поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Однак його суперник Тайсон Ф'юрі врешті-решт не погодився підписати контракт на цей поєдинок.

Філіп Хргович

Протистояння з Ф'юрі зірвалося, але Усик все одно вийде на ринг у 2023 році. 36-річний українець зобов'язаний виконати зобов'язання перед WBO, WBA, IBO та IBF, поясами яких він володіє. Обов'язковим суперником у бою за звання чемпіона світу за версією IBF є хорват Філіп Хргович, якому не терпиться вийти на ринг з українцем.

Заява Хрговича

Претендент на чемпіонський пояс IBF у надважкій вазі Філіп Хргович заявив про готовність провести бій проти володаря поясів WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика.

Хорватський боксер не сумнівається, що може перемогти українця та відібрати у нього чемпіонський титул. Хргович давно чекає на можливість вийти на ринг з Усиком.

"Моя мрія полягає в тому, щоб дати бій Усику. Я давно чекаю на цей поєдинок. Не брав участі в інших протистояннях тому, що знав: на мене чекає головний бік. Я хочу битися, і це погана новина для Олександра.

Мені байдуже, кого відправити в нокдаун. Але я хотів би, щоб це був Усик. Я просто знищу його на рингу. Він надто маленький для мене. Я сильніший і маю намір довести це на рингу", — заявив Філіп Хргович.

Ще одним обов'язковим суперником для Олександра Усика є Даніель Дюбуа, претендент на пояс за версією WBA. З одним із них українець зустрінеться на рингу у 2023 році.

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