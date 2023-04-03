Зинченко и Влада Седан раскрыли семейную тайну

Украинский футболист сумел удивить свою возлюбленную

Лидер сборной Украины Александр Зинченко поделился воспоминанием об одном из самых важных моментов личной жизни. Защитник "Арсенала" рассказал, как сделал предложение супруге Владе Седан.

Подробности знакового для звездной пары дня появились на странице футболиста в Instagram.

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Конфуз Зинченко

Свое предложение Зинченко назвал "самым худшим". Это случилось в 2020 году, в то время сборная Украины играла дома против Португалии в рамках отбора на Евро-2020.

"Я просто подумал: "Я готов сделать предложение, но не знаю, как именно". Я знал, что она будет работать на той игре, будет брать интервью после матча, поэтому попросил ее боса, чтобы меня на него позвали. Я хотел это сделать именно во время интервью", — рассказал Александр Зинченко.

Предстал в необычном виде

У защитника сборной Украины был план относительно того, как сделать предложение любимой девушке. Однако в итоге ситуация стала развиваться не так, как он себе представлял. Но главное, что Влада Седан ответила согласием.

"Мы выиграли игру 2:1, кольцо было в моей сумке, и я был готов. Но до того, как сделать предложение своей будущей жене, ты должен спросить разрешения у ее родителей, причем лично. Я не хотел делать этого по телефону, поэтому не сделал предложение, как планировал. Вместо этого я сделал это ночью, около четырех утра, у нее дома, в семейных трусах, почти голый", — добавил Александр Зинченко.

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